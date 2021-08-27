Генри Кавилл претендует на роль следующего агента 007

Дэниел Крейг снялся в бондиане последний раз

30 сентября в прокат выйдет 25-й фильм о Джеймсе Бонде, «Не время умирать». Для Дэниела Крейга этот фильм франшизы станет последней работой в роли агента 007. Место героя пока вакантно, но на него уже претендует актер Генри Кавилл. Несмотря на то что 15 лет назад он проиграл Крейгу на кастинге, сейчас Кавилл настроен серьезно.

У актера обширная фильмография, и он стал звездой благодаря участию в таких картинах, как «Бессмертные», «Миссия невыполнима», «Ведьмак». Также он является новым воплощением Супермена в успешной франшизе DC Comics.

«Если бы Барбара и Майк (продюсеры. – Прим. ред.) заинтересовались, я бы ухватился за такую возможность. Пока все зависло. Посмотрим, что будет дальше. Но я хотел бы сыграть Бонда, это было бы очень, очень интересно», – сказал Кавилл корреспонденту журнала GQ.

По сообщению издания JOE, в качестве нового фронтмена бондианы рассматривают также Тома Харди, Идриса Эльбу, Реге-Жана Пейджа, Ричарда Мэддена, Майкла Би Джордана и Генри Голдинга.