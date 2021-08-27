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Rolling Stones продолжат тур после похорон Чарли Уоттса

Rolling Stones продолжат тур после похорон Чарли Уоттса
Фото:©morris71/123RF.COM

На сентябрьском концерте группа почтит его память

Британская рок-группа Rolling Stones приняла решение продолжить свое концертное турне по США No Filter Tour после похорон Чарли Уоттса. Бессменный барабанщик команды скончался 24 августа в возрасте 80 лет в лондонской больнице. Он покинул тур несколько месяцев назад в связи с ухудшением здоровья.

Следующий концерт в рамках американского тура состоится в Сент-Луисе 26 сентября. Вероятно, группа почтит память своего друга во время мероприятия. «Группа хочет, чтобы это шоу стало праздником его жизни. Он был для них как брат, и они знают, что он возненавидел бы даже мысль о том, что они отменяют концерты. Чарли дал им благословение на продолжение тура без него после операции, и они выполнят его желание», – сообщил близкий к группе источник изданию The Sun.

В одном из комментариев, которые Чарли Уоттс дал при жизни, он рассказал, что не любит гастроли и хочет больше быть дома. «Я вообще-то не люблю гастролировать, и мне не нравится жить на чемоданах. Ненавижу быть вдали от дома. Я всегда провожу тур и думаю, что он последний. В конце я каждый раз покидаю группу… Я не могу играть на барабанах дома. Поэтому, чтобы играть на барабанах, я должен уходить в дорогу, а чтобы отправиться в путь, я должен уйти из дома, и это похоже на ужасный замкнутый круг. Так было всю мою жизнь», – заявил Уоттс.

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