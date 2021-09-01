Британских подростков заставят уколоться

Оправданно ли требование о недопущении невакцинированных учащихся к занятиям?

Власти Великобритании приняли решение о массовой вакцинации подростков от 12 лет, при этом детям, чтобы сделать прививку, не нужно будет получать разрешение родителей или опекунов – для многих последнее стало шоком. В свою очередь, университеты требуют от студентов не только пройти вакцинацию, но и обязательно носить маску. Такие меры принимаются для того, чтобы в новом учебном году не допустить распространения штамма «Дельта». Есть ли необходимость в подобных решениях, если учесть, что по остальным направлениям возможного распространения коронавируса (например, при проведении концертов) власти пока не определились с инструкциями? С одной стороны, гайки закручивают туже некуда, а с другой – остаются массовые послабления. Попытки правительства предотвратить дальнейший спад коронавируса похожи на метания рыбы, выброшенной на берег…

Приоритетная группа

Сегодня в Великобритании регистрируется максимум смертей за последние пять месяцев. Союз университетов и колледжей направил письмо министру образования Гэвину Уильямсону, предупреждая о том, что связанный с COVID-19 хаос, наблюдавшийся в университетах в прошлом году, повторится, если не будут приняты строгие меры для защиты сотрудников и студентов. Руководство вузов просит власти санкционировать ношение масок для персонала и студентов, а также предоставить им доступ к бесплатным тестам. Союз требует точно оценить риски для здоровья и безопасности в преддверии нового учебного года, обновить системы вентиляции, а также принять эффективные меры, направленные на социальное дистанцирование.

Такое желание вполне понятно: во время прошлогодней пандемии более 40 вузов сообщали о вспышках коронавируса, тысячи студентов были вынуждены изолироваться. Из-за высокого уровня инфицирования вузы особенно уязвимы перед вспышками коронавируса. Перед началом учебного года около 1 млн студентов путешествовали по стране в поисках подходящего для них вуза.

В связи с этим Союз университетов и колледжей назвал отказ от социального дистанцирования и масок, а также открытие ночных клубов в Великобритании безрассудством. В письме к министру образования говорится: «В прошлом году министры дали зеленый свет массовому движению студентов по всей стране, не вполне осознав, как это скажется на тех, кто работает и учится в этом секторе, и на более широких сообществах, частью которых они являются… Поскольку правительство снимает все ограничения и соответствующие рекомендации в области общественного здравоохранения, существует реальная опасность того, что наши образовательные учреждения вновь (как и в прошлом году) станут инкубаторами COVID-19». Письма также были отправлены шотландскому правительству и исполнительной власти Северной Ирландии.

Генеральный секретарь союза Джо Грэди отметил: «В прошлом году студенты и сотрудники пережили стресс и хаос, которых можно было избежать. Разумеется, они не хотят, чтобы это повторилось. Но в настоящее время существует реальная опасность, что те проблемы могут вернуться, поскольку ограничения ослаблены по всей Великобритании». По мнению Грэди, для защиты образования студентов необходимо, чтобы правительство и поставщики медицинских услуг работали с профсоюзами для обеспечения жизненно важных мер по охране здоровья и безопасности на территории кампусов, включая предоставление масок и отслеживание их ношения. «Возврат к уровню разрухи, который наблюдался в прошлом году, будет непростительным!» – добавил Грэди.

Ответ министерства образования был таков: «Мы настоятельно рекомендуем всем учащимся, как только они получат право на вакцинацию, воспользоваться предложением и получить обе дозы вакцины. Мы также рекомендуем носить маски в закрытых и многолюдных местах».

Вход воспрещен

Некоторые вузы принимают жесткие меры против невакцинированных студентов. Так, Университет Хартпери и Колледж Хартпери закрыли свои двери для непривитых студентов. Как отмечает Telegraph, в число тех, кому необходимо предоставить справку о получении вакцины, вошли студенты в возрасте 16–17 лет. Чтобы получить место в общежитии, они должны иметь сертификат, подтверждающий получение хотя бы одной дозы прививки.

Новшества вызвали неразбериху на фоне заявлений министерства образования о том, что никто не будет требовать от студентов справок о вакцинации. Как выяснилось позже, это была всего лишь рекомендация от властей, вузам предоставили возможность самим принимать решения по мерам безопасности. Сейчас британская общественность опасается, как бы и все остальные вузы не последовали этому примеру.

Сомнений стало меньше

Желание руководства вузов предотвратить распространение коронавируса понятно, но хотят ли сами подростки прививаться? Управление национальной статистики провело исследование, по результатам которого видно, что колебания в отношении вакцинации среди молодых людей в возрасте от 18 до 21 года в Великобритании сократились почти вдвое – уровень неуверенности в этой возрастной категории снизился с 9 до 5% (для сравнения: среди 22–25-летних уровень неуверенности снизился с 10 до 9%). Кроме того, все большее число 16- и 17-летних желают сделать прививку (уровень неуверенности снизился с 14 до 11%). И подростки теперь могут получить вакцину: на прошлой неделе было объявлено о решении распространить программу иммунизации на эту возрастную группу.

Первые подростки 16 и 17 лет в Великобритании получили прививки от коронавируса через два дня после выхода рекомендации Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации о продлении программы. До того момента граждане младше 18 лет имели право на укол, если у них наблюдались определенные проблемы со здоровьем, или они проживали с человеком, имеющим ослабленный иммунитет, или им вот-вот должно было исполниться 18 лет. Расширение программы иммунизации означает, что все 1,4 млн британских подростков в возрасте 16 и 17 лет имеют право на получение первой дозы вакцины.

В целом 96% респондентов заявили о положительном отношении к вакцинам против коронавируса, тогда как свое недоверие выразили лишь 4%. Интересно, что взрослые, живущие в наиболее бедных районах Англии (если судить по индексу множественной депривации), чаще сообщали о нерешительности в отношении вакцинации (8%), чем жители более благополучных районов (2%).

Подросткам – по первой дозе

Для многих решение правительства Великобритании привить подростков в возрасте от 12 до 15 лет стало шокирующей новостью. В связи с этим служба здравоохранения страны должна подготовиться к программе массовой вакцинации в сентябре.

Как сообщило агентство Reuters, первая доза вакцины уже предлагается подросткам не только 16 и 17 лет, но и от 12 до 15 лет, имеющим определенные заболевания или ослабленный иммунитет. При этом британские органы здравоохранения утверждают, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna безопасны и эффективны для указанных возрастных категорий.

Власти не могли принять решение долгое время, однако в итоге трастам NHS было приказано подготовиться к «возможному развертыванию программы вакцинации здоровых детей от 12 до 15 лет начиная с 6 сентября», сообщает Telegraph со ссылкой на электронные письма, отправленные региональными офисами NHS England. При этом, как заявили представители органов здравоохранения, согласие родителей на вакцинацию детям не потребуется.

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на The Lancet Infectious Diseases, согласно результатам исследования, после анализа более 43,3 тыс. случаев заражения инфекцией выяснилось, что штамм «Дельта» на 50% заразнее предыдущих штаммов.

Второй укол непопулярен

В то время как почти 21,4 млн англичан в возрасте от 50 лет получили первую дозу вакцины, вторую получили чуть менее 19,9 млн – разница почти в 500 тыс. человек. И это несмотря на то, что первый укол можно было сделать еще 17 марта. Изначально был рекомендован 12-недельный перерыв между дозами, в мае же он был сокращен до 8 недель.

Согласно информации Управления по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA), по состоянию на 18 августа в Великобритании было введено около 23,9 млн повторных инъекций Oxford/AstraZeneca. Это намного меньше 24,3 млн первых доз, введенных 26 мая (12 неделями ранее), и 24,5 млн первых доз, введенных 23 июня (за 8 недель до этого). Как отмечает Independent, это означает, что от 400 до 600 тыс. британцев, имеющих право на второй укол Oxford/AstraZeneca, его еще не сделали.

Майкл Хед, старший научный сотрудник в области глобального здравоохранения Саутгемптонского университета, считает, что таким цифрам есть немало вполне резонных объяснений: «Это и опасения по поводу побочных эффектов, и уверенность после отпуска, что вторая доза не нужна». По его мнению, необходимо серьезнее заняться изучением проблем, связанных с побочными эффектами, поскольку исследования показали, что риск образования тромбов от коронавирусной инфекции намного выше, чем от прививки Oxford/AstraZeneca. «Это необходимо довести до сведения широкой общественности, чтобы повысить их уверенность в себе и обеспечить максимально высокий уровень восприятия», – говорит Хед. По его словам, в сентябре ожидается рост числа заболевших, поскольку каникулы закончились, студенты вернутся в школу и университет.

Тем не менее, по последним данным Национальной статистической службы, 98% взрослых, получивших первую дозу вакцины, утверждают, что, скорее всего, получат и вторую.