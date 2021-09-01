Что носят королевы и какие бренды предпочитают члены королевской семьи?

Королевская семья всегда вызывала интерес публики: что они едят, какие традиции у них существуют, одежду каких брендов предпочитают. Не секрет, что есть многочисленные поклонники нарядов королевы Елизаветы II, равно как и подражатели стилю Кейт Миддлтон. Сегодня приоткроем королевский гардероб и посмотрим, чему отдают предпочтение два поколения: королева настоящая и королева будущая.

Костюмы Елизаветы

Королева известна своими яркими нарядами, ее гардероб охватывает все цвета радуги. И на то есть своя причина: королева должна быть заметна в толпе. «Если я надену бежевое, меня никто не узнает», – любит повторять Ее Величество. Стилем королевы, конечно, занимается имиджмейкер и дизайнер. С 2002 года эту должность занимает Анжела Келли. Интересно, что как только Келли приступила к своим обязанностям, она отправилась на Моткомб-стрит в дизайнерские бутики, чтобы присмотреть что-то для королевы, но в первом же магазине ее «отшили», сказав, что у нее не самый презентабельный вид. Знали бы они, для кого она выбирала одежду! Во втором бутике обсудить фасоны вышел сам владелец, благодаря чему королевский двор до сих пор сотрудничает с домом моды Стюарта Парвина. До того королева обращалась к Норману Хартнеллу (он сшил ей свадебное платье и платье для коронации), Харди Эмису (он 37 лет шил наряды для королевы и помог ей выработать собственный стиль) и Джону Андерсону (именно с его легкой руки в гардеробе Елизаветы появились яркие костюмы-двойки), и все они внесли вклад в стиль Ее Величества.

Костюмы королеве шьют индивидуально. К выбору материала подходят очень тщательно. Сначала ткань мнут, и если остались заломы, то ее сразу отбраковывают. Если все хорошо, экспериментируют дальше, например дуют феном и наблюдают, как ткань ведет себя: струится и создает мягкие волны – надо брать, торчит колом или заминается – ей не место в королевском гардеробе. Келли создает три-четыре эскиза, из которых королева выбирает наиболее подходящий.

Ведется строгий учет, когда и по какому случаю королева надевала тот или иной наряд, чтобы на подобное мероприятие не прийти в том же самом. Наряды могут использоваться несколько раз, но с большим перерывом. Кстати, срок службы некоторых нарядов королевы может достигать аж 25 лет – весьма экономно! Елизавета бережно относится ко всем вещам, и даже спустя годы они выглядят как новые. Когда одежда перестает быть нужна, ее сдают в благотворительные магазины, при этом все бирки срезают, так что никто никогда не знает, где можно купить наряд, в котором видели королеву. Говорят, однажды ее платье попало на распродажу в Сандрингеме. Так как бирок на нем не было, его долго не могли продать: то ли стиль не подходил, то ли размер, неизвестно. Но если б знали, кто носил это платье, скорее всего, это бы не имело значения.

Для дневных мероприятий королева выбирает яркие цвета, для вечерних – спокойные. Продумываются все детали, даже то, как подниматься по лестницам: в длинных приталенных платьях это может быть неудобно монарху, поэтому в дизайне платья нередко используются разрезы и складки. Кстати, в зависимости от мероприятий королева может сменить до пяти платьев в день. Еще она маленькая хитрость – в подол платья королевы вшивается лента-утяжелитель, чтобы не было случайностей при ветреной погоде.

Аксессуары Ее Величества

Главный аксессуар королевы – ее шляпка. Важно, чтобы она сочеталась с костюмом и соответствовала королевским требованиям: поля неширокие, не стесняет движений и не мешает выходить из машины.

Без чего еще не представить королеву, так это без сумки Launer: вот уже без малого 53 года Елизавета использует сумки именно этого бренда. О том, какой должна быть королевская сумочка и какие тайные сигналы подает Елизавета с ее помощью, мы писали ранее.

Никто другой не умеет так красиво носить платок, как Елизавета. И если вам кто-то скажет, что вы подвязались, как бабушка в деревне, смело возражайте: «Не по-деревенски, а по-королевски!» Уже много лет королева отдает предпочтение платкам Hermes. Конечно, на официальных встречах Елизавета носит только шляпки – все-таки этикет надо соблюдать. А вот на прогулках со своими любимыми корги или в окрестностях Балморала платок – самое милое дело. Шляпку может сдуть непредсказуемый английский ветер, а платок подвязал – и волноваться не надо. Конечно, платок не из дешевых: классический Hermes 90 на 90 сантиметров стоит порядка £350. Но, во-первых, это первоклассный шелк, полученный из 250 коконов, а во-вторых, уникальный рисунок, созданный вручную.

Еще один аксессуар, без которого невозможно представить королеву, – перчатки, и это скорее продиктовано необходимостью, нежели модой. Дело в том, что королеве приходится встречаться со множеством людей, постоянно приветствовать их и пожимать руки. Перчатки защищают Ее Величество от всевозможных бактерий и микробов – не протирать же руки после каждого рукопожатия. Как вы догадались, выбор производителя перчаток тоже дань традиции: еще с медового месяца королеве приглянулись перчатки Cornelia James, и вот уже более 70 лет руки Елизаветы под охраной именно этого бренда. Перчатки королевы должны быть изготовлены либо из чистейшего хлопка с обработкой под велюр, либо из более легкого швейцарского джерси. Обычно Елизавета придерживается двух линий – Francesca или Regina. По словам Женевьевы Джеймс, дочери основателя компании, за все время для королевы было создано около 70 пар перчаток. Некоторые из них она хранила по 40 лет. Сейчас пару перчаток Cornelia James можно приобрести от £115. Кстати, если вы хотите носить перчатки так же, как королева, запоминайте: королевский этикет предписывает носить короткие перчатки с длинным рукавом, а длинные – с коротким, то есть чем короче рукав, тем длиннее перчатки.

Королевские туфельки

Как и в одежде, в обуви королева очень консервативна и много лет выбирает один и тот же фасон: круглый закрытый носок и небольшой каблучок (5 сантиметров, не выше). Модели могут быть с пряжкой и без, лакированные или нет. Цвет, как правило, черный, но для светских вечерних мероприятий могут быть выбраны и светлые цвета. Конечно же, туфельки для королевы изготавливаются индивидуально. Сейчас это делает бренд Anello&Davide, а до них много лет ножками королевы занимался Rayan, шивший обувь еще для королевы-матери. Когда Rayan отошел от дел, пришлось срочно искать, кто бы мог выполнить такой ответственный заказ. И нашли ученика мастера, который и представлял Anello&Davide.

Создание королевской обуви – дело непростое, но еще труднее сделать готовую модель комфортной: ничто не должно натирать, жать, доставлять неудобства при носке. Не пластырь же королеве приклеивать! Поэтому каждую пару разнашивает специальная дама, размер ноги которой совпадает с королевской (конечно, соблюдаются все меры гигиены, дама ходит в обуви в носочках и только по ковру). Но зато как приятно, наверное, думать, что за тобой донашивает обувь сама королева. Потом обувка проходит специальный «тест-драйв»: проверяют, не скользит ли она, не скрипит ли, не стучат ли громко каблучки, и лишь потом она попадает к Елизавете.

Широкий каблук выбирают неспроста: во-первых, он устойчив, а во-вторых, иногда приемы проходят на открытых лужайках, и с широким каблуком куда удобнее, чем на шпильках, из-за которых рискуешь постоянно застревать в почве. Что и произошло с Мелани Трамп при визите в Великобританию: красотка не учла особенностей английского ландшафта и издырявила своими каблучками весь газон.

Как и со всем прочим, Елизавета очень бережно обращается с обувью и носит одну пару по несколько лет. Если что-то происходит – стерся каблук, полетела набойка, оторвалась пряжка или туфли попали в лапы корги, – Ее Величество относит обувь обратно в мастерскую. Из-за своей бережливости и экономии королева не покупает много пар обуви: говорят, в ее гардеробе всего десять пар туфель.

Эффект Кейт

За гардеробом невестки королевы пристально следят все модницы, ведь Кейт Миддлтон по праву считается иконой королевского стиля. Она часто бывает на публике, поэтому, конечно же, должна выглядеть с иголочки. Понимая, что за ней следит весь мир, герцогиня старается балансировать между модными тенденциями и королевским протоколом, который никак нельзя нарушать. Ее стиль – сдержанно-лаконичный, но с изыском. В модном сообществе даже появилось понятие «эффект Кейт» – когда одежда, в которой появилась герцогиня, раскупается в считанные часы.

Не секрет, что одним из любимых брендов Кейт Миддлтон является Alexander McQueen – модным домом руководит Сара Бертон, разработавшая для герцогини ее свадебное платье. Платья, костюмы и пальто этого бренда часто можно увидеть на Кейт. Также герцогиня Кембриджская регулярно выбирает базовые повседневные вещи Temperley London, Aquatalia, Jaeger, Whistles.

Не пренебрегает Кейт и вещами из масс-маркета. Так, любимой маркой одежды из этого сектора является Zara – Кейт с удовольствием носит их платья. Она умело чередует дорогие роскошные наряды с простыми, доступными каждому. Так, после свадьбы Кейт была замечена в платье Zara за £49,99. Такое поведение герцогини позволяет каждой моднице, независимо от дохода, приблизиться к образу роялс, купив что-то подобное для гардероба. За эту простоту и приближенность к обыкновенным британцам народ полюбил Кейт и называет ее народной принцессой, наряду с леди Ди, стиль которой тоже был довольно демократичным.

Как и королева, Кейт нисколько не смущается показываться в одном и том же наряде несколько раз. Особенного обсуждения удостоилось белое платье от Alexander McQueen, в котором герцогиня появилась на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: это был уже третий выход наряда, и одни ругали Кейт (мол, никакой фантазии, все одно и то же), а другие восхищались ее экономностью и умением выглядеть сногсшибательно в одном и том же наряде третий раз подряд.

Еще один любимый бренд Кейт – Hobbs. Любовь к бренду сложилась во время первой беременности герцогини, когда она часто носила пальто и платья именно от Hobbs. Простота, удобство и демократичность – вот что привлекло тогда будущую маму.

Обувь для герцогини

В отличие от королевы, у Кейт Миддлтон много обуви самых разных цветов и фасонов. Но это не означает, что она не относится к обуви бережно. Так, коричневые сапоги Penelope Chilvers, в которых Кейт была замечена на встрече с юными садоводами Robin Hood Primary School, служат ей верой и правдой уже 15 лет! Если обувь удобная, почему бы и не носить годами? Для каждого случая у герцогини Кембриджской находится своя пара: для вечерних приемов в Букингемском дворце, для поездок и встреч во время благотворительных мероприятий, для спортивных состязаний и для прогулок по парку с детьми. Предпочтение она отдает бежевому цвету, хотя в ее гардеробе много и разноцветных пар к разным нарядам. А среди брендов любимы L. K. Bennett, Gianvito Rossi и Rupert Sanderson, Prada.

Согласно королевскому протоколу, на мероприятиях герцогиня должна появляться в обуви на каблуках. Даже во время беременности и после родов вы не найдете фото Кейт в балетках – каблучок становился чуть поменьше, но все-таки это был каблук. Кстати, Кейт – единственная из монарших особ, кто легко управляется с танкеткой: и каблук есть, и ногам не так тяжело, как на шпильках. Любимые модели – серые Monsoon, черные Pied a Terre и темно-синие Stuart Weitzman.

Что касается спортивной обуви, тут лейбл не спрячешь. И чтобы не давать явной рекламы, Кейт носит и New Balance, и Nike, и Adidas, и даже Asics. А вот с любимыми белыми кедами от Superga она пока не готова расстаться. Кстати, стоят они всего £55.

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Что бы ни покупали монархи – дорогие вещи или дешевые, – это все равно попадет в таблоиды и будет обсуждаться. Одни будут завидовать, другие побегут в магазин и купят, чтобы быть хоть чуточку ближе к роялс. Неважно, какой бренд вы носите, важно, как вы себя в нем чувствуете. Органично, комфортно, удобно – значит, это ваш стиль. Именно поэтому и Елизавета, и Кейт приковывают к себе внимание: все, что на них надето, идеально подчеркивает их индивидуальность.

Подготовила Оксана Кеш