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Мисс Марпл возвращается

Мисс Марпл возвращается
Фото©icenando/123RF.COM

Новые истории о приключениях детектива-любителя выйдут в свет в сентябре 2022 года

В последний раз обаятельная героиня Агаты Кристи появилась на страницах романа «Забытое убийство» (Sleeping Murder) в 1976 году. Спустя 45 лет после смерти писательницы издательство HarperCollins опубликует новые приключения мисс Марпл, пишет The Guardian.

В сборник войдут рассказы двенадцати современных авторов, в том числе Дреды Сэй Митчелл, Кейт Мосс, Вэл Макдермид, Люси Фоули и Джин Квок.

Джейн Марпл – один из самых любимых британских вымышленных персонажей в мире. Сама Агата Кристи говорила о ней так: «В Англии нет детектива, равного старой деве, у которой столько свободного времени». Мисс Марпл, впервые появившаяся в 1927 году,  фигурирует в 12 романах и 20 рассказах. Она раскрывает таинственные убийства, одновременно занимаясь садоводством и вязанием.

Компания Agatha Christie Ltd, владеющая правами на наследие писательницы, одобрила публикацию продолжений. «Дать возможность придумывать новые загадки для мисс Марпл такому большому количеству авторов – прекрасная идея», – высказался правнук писательницы Джеймс Причард.

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