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Плавучий кинотеатр Openaire Float-In Cinema

Плавучий кинотеатр Openaire Float-In Cinema
Фото:©David Dixon/geograph.org.uk

Openaire Float-In Cinema вновь приглашает на сеансы под открытым небом. Кино на светодиодном видеоэкране 6 на 3 метра с высоким разрешением будут смотреть с борта прогулочных катеров GoBoat. Лодок всего 16, а билеты на сеансы быстро раскупаются. Посмотреть кино можно будет и на суше, сидя в шезлонгах, установленных вдоль берега. В репертуаре – такие фильмы, как «Красотка», «Mamma Mia!», «Джокер», «Величайший шоумен», «Богемская рапсодия», «История игрушек» и «Реальная любовь».

КОГДА: с 8 сентября по 3 октября, показы начинаются в 18:45, 19:15, 19:30 или 19:45
ГДЕ: Merchant Square, at Paddington Basin, London W2 1AS
БИЛЕТЫ: £17,50, www.feverup.com

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