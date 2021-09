Восемь лучших смотровых площадок Лондона

Почему-то когда смотришь на город с высоты, он всегда выглядит краше, чем снизу. Стоит увидеть ломаные линии крыш, возвышающиеся тут и там небоскребы, садящееся или поднимающееся между ними солнце – и картинка разом обретает незаметную с земли сказочность. Лондон определенно заслуживает того, чтобы посмотреть на него сверху. Мы подобрали площадки в разных частях столицы, большинство из которых бесплатны и доступны 24 часа в сутки.

Смотровая площадка Parliament Hill

АДРЕС: Heath Lodge, Hampstead, NW5 1QR

Parliament Hill – холм, возвышающийся над парком Хэмпстед-Хит. Эта площадка хороша не слишком большим (для Лондона, конечно) количеством посетителей, относительной близостью к центру и тем, что доступ в парк открыт круглогодично и круглосуточно. Место очень древнее, заселено с бронзового века и побывало с тех пор и Холмом друидов, и Холмом предателей. Возможно, как раз поэтому Парламентский холм обладает своей особенной атмосферой, а большой, слегка заросший парк вокруг придает ему еще больше очарования. Подъем на холм не слишком крутой, наверху можно поваляться на травке или устроить пикник с видом на старую часть Лондона и небоскребы Сити.

Смотровая площадка Primrose Hill

АДРЕС: Primrose Hill Road, Primrose Hill

Еще один холм, и он тоже считается частью городского парка. Primrose Hill расположен к северу от королевского Риджентс-парка и отделен от него большой дорогой. Когда-то все это богатство было одним землевладением и использовалось как королевские охотничьи угодья. Сюда тоже можно зайти в любое время суток – доступ на холм, в отличие от основной части Риджентс-парка, не ограничен. Склоны тут довольно пологие, а площадка сверху поросла травкой, на которой приятно посидеть. Лучше всего отсюда виден Сити и соседние с ним районы – то, что ближе, загораживают деревья. В выходные дни жители соседних кварталов приходят сюда всей семьей, а уж встреча рассвета в таком месте – отдельная история.

Парк Greenwich

АДРЕС: Greenwich, SE10 8QY

ВРЕМЯ РАБОТЫ: в сентябре ежедневно с 6:00 до 20:00

Самая многолюдная уличная смотровая площадка в центральной части Лондона, Гринвич-парк всегда полон туристов. Зато к нему здесь прилагается красивый старый район, большой парк с изобилием исторических зданий и богатое историческое прошлое. Да и вид сверху открывается на самом деле выразительный – с Королевским госпиталем на переднем плане, Темзой и позолоченными солнцем высотками Канэри-Уорф за нею. На ночь Гринвич-парк, к сожалению, закрывается.

Парк Alexandra Palace

АДРЕС: Alexandra Palace Way, N22 7AY

Alexandra Park расположен чуть дальше от центра, чем предыдущие парки, но зато он существенно крупнее, да и холмов здесь много. С верхушки самого высокого открывается панорама сразу и на Сити, и на Канэри-Уорф. Видны они помельче, конечно, зато перед ними расстилается целое море зелени и путаница очаровательных старинных улиц, засаженных старыми деревьями. Соседние жилые районы также холмистые, что придает картинке особую яркость. Заодно можно побывать во дворце, поиграть с детьми на хорошей детской площадке или покататься на лодке по озеру.

Терраса на крыше здания One New Change

АДРЕС: 1 New Change, EC4M 9AF

ВРЕМЯ РАБОТЫ: в четверг и пятницу с 10:00 до 20:00, с понедельника по среду и в субботу с 10:00 до 18:00, в воскресенье с 12:00 до 18:00

Смотровая площадка находится на крыше шопинг-центра One New Change. Центр расположен прямо через дорогу от собора Святого Павла, и приехать сюда стоит уже ради возможности рассмотреть поближе его знаменитый купол. Здание стоит в центре Сити, и, соответственно, кроме собора отсюда хорошо видны соседние с ним улицы (а это старейшая часть Лондона) и окружающие их небоскребы.

У этой площадки есть две приятных особенности: вход на крышу бесплатный, что в Лондоне великая редкость, а время ее работы (кстати, оно отличается от времени работы шопинг-центра) дает возможность приехать сюда встречать рассвет или закат, что тоже большой плюс. На крыше, кроме площадки, есть еще бар и ресторан, но их посещение необязательно.

Небоскреб Sky Garden

АДРЕС: 1 Sky Garden Walk, EC3M 8AF

ВРЕМЯ РАБОТЫ: с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, в выходные с 11:00 до 21:00

Требуется бронирование.

Это бесплатная смотровая площадка, которая находится на верхушке небоскреба The Walkie Talkie, рядом с ней крытый зимний сад, дополненный кафе и ресторанами. Площадка застеклена и имеет крышу. Она открыта на четыре стороны, что дает возможность полюбоваться и Сити, и небоскребом The Shard, и рекой, и кварталом Канэри-Уорф на горизонте. Теоретически выделяется сколько-то мест для тех, кто пришел без бронирования, но я ни разу не слышала, чтобы кому-то удалось сюда попасть без него.

Смотровая площадка Тейт Модерн

АДРЕС: Hopton Street, SE1 9TG

ВРЕМЯ РАБОТЫ: в пятницу и субботу с 10:00 до 21:30, в другие дни с 10:00 до 17:30

Туристы любят делать панорамные фотографии Лондона из окон ресторана на седьмом этаже, но на самом деле у галереи Тейт Модерн есть своя собственная смотровая платформа. Она расположена на десятом этаже The Blavatnik Building, и подняться туда можно на лифте с Level 0. Платформа открытая, вид на все четыре стороны, так что можно с удовольствием поразглядывать и собор Святого Павла, и Сити, и шекспировский «Глобус», и The Shard, и южный берег Темзы, и Канэри-Уорф, а в ясные дни виден даже стадион «Уэмбли». Эта площадка расположена ниже, чем Sky Garden, зато отсюда гораздо лучше видны постройки на южном берегу реки.

Фуникулер Emirates

АДРЕС: 27 Western Gateway, Royal Docks, E16 1FA

ВРЕМЯ РАБОТЫ: с понедельника по пятницу с 7:00 до 22:00, в выходные с 8:00 до 22:00

Билет стоит £3,5 (Pay as you go). Заплатить за поездку можно при помощи Oyster Card прямо на входе.

Вы знали, что над Темзой (в том числе ночной) можно проехать на канатной дороге? Такая возможность существует. Строительство дороги проспонсировано компанией Emirates, прокатиться может любой желающий. Она соединяет North Greenwich с зоной Royal Victoria Docks. Стеклянные кабинки-капсулы отправляются каждые 30 секунд. Днем поездка занимает примерно 10 минут, вечером – 12–13 минут, а с 7 до 9 часов утра – только 5 минут. Не очень долго, зато Темза видна во всей своей красе – и доки, и центр О2, и небоскребы.

Подготовила Елена Чернова