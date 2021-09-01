Игра на восстановление

Многие из нас вернулись из отпуска и уже готовы приступать к работе. Кто-то собирает детей в школу, кто-то переезжает – все это непременно добавляет стресса, который негативно сказывается на нашем общем состоянии: здоровье, сне, внешнем виде. Сегодня я расскажу про три проверенных средства, помогающих справиться с суетой и восстановиться.

Питание кожи, волос и ногтей изнутри

SkinEnrich Anti-Ageing Collagen Drink

£29,99 за коробку (10 шт.) // skinenrich.com

С возрастом выработка коллагена (белка) нашей кожей снижается, и использованием одних лишь средств по уходу и сыворотками проблемы не решить. Необходимо обеспечить кожу комплексной поддержкой изнутри – например, начать принимать курсом коллагеновые добавки.

Антивозрастной напиток SkinEnrich поддерживает здоровье всего организма, в том числе волос и ногтей, а также омолаживает кожу изнутри. В суточной дозе напитка (25 мл) содержится коллаген в большой концентрации – 6 000 мг. Преимущество жидкой формы в том, что так коллаген усваивается быстрее, чем в таблетках или порошке. Кроме того, в составе нет лактозы, дрожжей, подсластителей и глютена.

Напиток не нужно хранить в холодильнике. И его приятно пить: он обладает замечательным фруктовым вкусом.

В состав входят:

• витамин Е – для сияющей кожи и укрепления иммунной системы. Группа жирорастворимых соединений с антиоксидантными свойствами помогает защитить клетки от повреждения свободными радикалами, вызывающими болезни и преждевременное старение;

• биотин – витамин B, который укрепляет волосы, кожу и ногти, а также регулирует уровень сахара в крови и способствует нормальной работе печени и нервной системы;

• витамин С – мощный антиоксидант, необходимый для роста, развития и восстановления всех тканей организма. Он также участвует в образовании коллагена;

• цинк – один из главных элементов, обязательных для работы иммунной системы. Улучшает метаболические и пищеварительные процессы, а также способствует регенерации клеток кожи;

• медь – обеспечивает производство красных кровяных телец, укрепляет сердце и иммунитет;

• селен – эффективный антиоксидант, предотвращающий повреждение клеток свободными радикалами. Играет важную роль в здоровье щитовидной железы и выработке гормонов, регулирующих обмен веществ в организме;

• гиалуроновая кислота – делает кожу эластичной, питая и увлажняя ее;

• биоактивные пептиды коллагена морского происхождения Peptan® F 2000 HD – улучшают внешний вид кожи, уменьшают количество и глубину морщин, делают волосы здоровыми и блестящими;

• экстракт родиолы розовой – адаптоген, повышающий сопротивляемость организма и устойчивость к стрессу, помогает бороться с усталостью и снижает симптомы депрессии;

• экстракт листьев крапивы – содержащиеся в нем витамины, минералы, жирные кислоты, аминокислоты и полифенолы действуют как антиоксиданты, защищая клетки от свободных радикалов.

Нет стрессу с правильным CBD

CB.Do Premium Infused CBD

£45 за упаковку (30 шт.) // cbdomore.co.uk

Первые в мире многофункциональные таблетки с каннабидиолом (CBD) в форме шестиугольника созданы для улучшения настроения и сна и оказывают релаксирующий эффект, помогая поддерживать как психическое, так и физическое благополучие организма. Принимать таблетки рекомендуется за час до сна.

В состав препарата входят ромашка, магний, L-теанин, витамин D3, померанец, лимонная мелисса и спирулина. Таблетки усваиваются гораздо быстрее, чем обычное масло с CBD, и не содержат токсичного THC – только 900 мг сертифицированного водорастворимого CBD широкого спектра действия. Без аллергенов и ГМО, подходит для веганов.

Всего в коллекции четыре продукта: .BOOST с ниацином и витаминами группы B, .PROTECT с витамином С, .ENERGISE с кофеином и витаминами C, D и В, .REST с магнием, теанином, ромашкой и лимонным бальзамом – для расслабления от повседневного стресса. Лимонный бальзам содержит розмариновую кислоту, которая увеличивает приток гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) к головному мозгу, благодаря чему стимулирует выработку серотонина и оказывает мягкий седативный эффект. Ромашковый экстракт содержит антиоксидант апигенин. Он связывается с определенными рецепторами в мозгу, которые помогают уменьшить ощущение беспокойства, снизить уровень стресса и болей, вызванных менструальными спазмами, а также повысить иммунитет и защитить кожу.

Ночной крем для восстановления кожи

Leaves and Flowers Skin Sleep Cream

£45 за 50 мл // leavesandflowers.co.uk

Дополнить ритуал расслабления можно ночным кремом, больше похожим по текстуре на питательный, легко впитывающийся бальзам. В состав Leaves and Flowers Skin Sleep Cream входят 200 мг CBD, экстракты планктона и болгарской розы.

Средство оказывает успокаивающее действие благодаря каннабидиолу (CBD), а также питает, балансирует и восстанавливает кожу во время сна. Противовоспалительные и антиоксидантные свойства каннабидиола, богатого питательными веществами, замедляют естественные процессы старения кожи.

Возьмите небольшое количество крема и согрейте между ладонями, затем нежными, массирующими движениями нанесите его на кожу лица, шеи и зоны декольте. Используйте его вечером после очищения, тонизирования и применения сыворотки.