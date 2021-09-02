﻿﻿﻿﻿﻿

Британию ждет осеннее нашествие пауков

Британию ждет осеннее нашествие пауков
Фото©suparerg/123RF.COM

В брачный сезон они покидают убежища в поисках партнера

Каждый год в сентябре социальные сети пестрят сообщениями перепуганных британцев, увидевших в своем доме пауков, пишет Metro. Зоологи объясняют, откуда берутся эти животные и куда потом исчезают.

Эксперт Ричард Джонс говорит: «Паукообразные, как правило, редко видны. Они прячутся в укромных местах, сидят в своих паутинах и практически не двигаются. Но осенью все меняется. Те, кого мы видим бегающими по дому, – это обычно самцы. Они ищут самку». По словам эксперта, в Великобритании даже в небольших домах может обитать до сорока пауков. Особенно много их в старинных викторианских постройках, где предостаточно трещин и щелей, куда можно спрятаться.

Чтобы предотвратить проникновение нежелательных гостей в жилище, следует регулярно делать уборку и плотнее закрывать окна и двери. Кроме того, членистоногие не выносят некоторые эфирные масла, например лаванды и перечной мяты, а также цитрусовые и уксус.

В Великобритании насчитывается 650 видов пауков, но причинить какой-либо вред человеку могут лишь 12, и встретить их можно нечасто. Брачный сезон у пауков обычно начинается в первые две недели сентября и заканчивается к первой неделе октября.

profile-sample2
Британию ждет осеннее нашествие пауков
02-09-2021
profile-sample2
Принц Чарльз «уменьшит» королевскую семью
02-09-2021
profile-sample2
На британских заправках появится новый вид экотоплива
02-09-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.