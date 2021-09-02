Британию ждет осеннее нашествие пауков

В брачный сезон они покидают убежища в поисках партнера

Каждый год в сентябре социальные сети пестрят сообщениями перепуганных британцев, увидевших в своем доме пауков, пишет Metro. Зоологи объясняют, откуда берутся эти животные и куда потом исчезают.

Эксперт Ричард Джонс говорит: «Паукообразные, как правило, редко видны. Они прячутся в укромных местах, сидят в своих паутинах и практически не двигаются. Но осенью все меняется. Те, кого мы видим бегающими по дому, – это обычно самцы. Они ищут самку». По словам эксперта, в Великобритании даже в небольших домах может обитать до сорока пауков. Особенно много их в старинных викторианских постройках, где предостаточно трещин и щелей, куда можно спрятаться.

Чтобы предотвратить проникновение нежелательных гостей в жилище, следует регулярно делать уборку и плотнее закрывать окна и двери. Кроме того, членистоногие не выносят некоторые эфирные масла, например лаванды и перечной мяты, а также цитрусовые и уксус.

В Великобритании насчитывается 650 видов пауков, но причинить какой-либо вред человеку могут лишь 12, и встретить их можно нечасто. Брачный сезон у пауков обычно начинается в первые две недели сентября и заканчивается к первой неделе октября.