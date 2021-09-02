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На британских заправках появится новый вид экотоплива

На британских заправках появится новый вид экотоплива
Фото©hrabar/123rf.com

Бензин марки E10 существенно сократит вредные выбросы в атмосферу

Уже в этом месяце на бензозаправочные станции в Великобритании поступит новый, более экологически чистый вид бензина – E10, пишет Independent. В его составе содержится до 10% этанола, который получают из растительного сырья. Сейчас в бензине марки E5, продаваемом в стране, уровень этанола достигает лишь 5%.

Внедрение нового топлива происходит в рамках правительственной кампании по борьбе с загрязнением окружающей среды и изменением климата. В министерстве транспорта (DfT) считают, что использование E10 поможет сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 750 тыс. тонн в год. Это равнозначно тому, если бы убрать с дорог страны 350 тыс. автомобилей или, к примеру, весь автотранспорт Северного Йоркшира.

Согласно опросу британской автомобильной ассоциации RAC, 24% водителей ничего не слышали о E10, а почти треть не знает, совместим ли новый бензин с их транспортным средством.

По сведениям министерства транспорта, в стране насчитывается порядка 600 тыс. старых автомобилей, для которых новый вид топлива не подходит. Их владельцы смогут, как и прежде, заправлять свои транспортные средства бензином марки Е5, но теперь, заливая его в бак, они будут переплачивать за литр примерно около 8,7 пенса.

Узнать, подходит ли бензин Е10 конкретной машине, можно на специализированном сайте.

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