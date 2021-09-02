Правительство разрешило афганцам остаться в Великобритании

Ранее беженцам предлагали лишь временный вид на жительство

Правительство предоставит эвакуированным афганцам возможность остаться в Великобритании на постоянной основе (ранее они могли получить лишь пятилетний вид на жительство). Новый статус означает в том числе и неограниченное право на работу, сообщает SkyNews.

Возможность стать полноправным жителем страны появится у тех, кто участвует в Афганской программе переселения и помощи (ARAP). С 13 августа из Афганистана было эвакуировано более 15 тыс. человек, из которых более 8 300 подали заявку на ARAP.

Помимо разрешений на пребывание в стране, правительство Великобритании выделит беженцам значительные средства на образование и медицинскую помощь, а также гранты муниципалитетам, предоставляющим им жилье. Всем прибывающим из Афганистана предлагается вакцина от COVID-19 и бесплатные курсы английского языка.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил: «Мы в огромном долгу перед теми, кто работал с нашими вооруженными силами в Афганистане, и я полон решимости оказать им и их семьям поддержку, необходимую им для обустройства жизни здесь, в Великобритании».

Всего правительство рассчитывает принять до 20 тыс. афганских переселенцев.