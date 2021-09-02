﻿﻿﻿﻿﻿

Правительство разрешило афганцам остаться в Великобритании

Правительство разрешило афганцам остаться в Великобритании
Фото©csakisti/123RF.COM

Ранее беженцам предлагали лишь временный вид на жительство

Правительство предоставит эвакуированным афганцам возможность остаться в Великобритании на постоянной основе (ранее они могли получить лишь пятилетний вид на жительство). Новый статус означает в том числе и неограниченное право на работу, сообщает SkyNews.

Возможность стать полноправным жителем страны появится у тех, кто участвует в Афганской программе переселения и помощи (ARAP). С 13 августа из Афганистана было эвакуировано более 15 тыс. человек, из которых более 8 300 подали заявку на ARAP.

Помимо разрешений на пребывание в стране, правительство Великобритании выделит беженцам значительные средства на образование и медицинскую помощь, а также гранты муниципалитетам, предоставляющим им жилье. Всем прибывающим из Афганистана предлагается вакцина от COVID-19 и бесплатные курсы английского языка.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил: «Мы в огромном долгу перед теми, кто работал с нашими вооруженными силами в Афганистане, и я полон решимости оказать им и их семьям поддержку, необходимую им для обустройства жизни здесь, в Великобритании».

Всего правительство рассчитывает принять до 20 тыс. афганских переселенцев.

profile-sample2
Британию ждет осеннее нашествие пауков
02-09-2021
profile-sample2
Принц Чарльз «уменьшит» королевскую семью
02-09-2021
profile-sample2
На британских заправках появится новый вид экотоплива
02-09-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.