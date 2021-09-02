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Принц Чарльз «уменьшит» королевскую семью

Принц Чарльз «уменьшит» королевскую семью
Фото©rafaelbenari/123RF.COM

Став королем, он отдалит от двора своих знатных родственников

Наследник престола не скрывает своего намерения в будущем сделать королевскую семью более “компактной”. В первую очередь это касается официальных церемоний и государственных праздников – к примеру, двоюродных братьев и сестер монарха, а также их детей больше не будут приглашать на балкон Букингемского дворца, который, как правило, заполнен людьми.

MyLondon рассказывает, кто из дальних родственников правящей династии в ближайшее время, скорее всего, исчезнет с полос таблоидов. Многие из таких членов королевской семьи носят исторические имена.

Так, например, Альберт Луи Филипп Эдуард (старший сын лорда Николаса Виндзора, двоюродного племянника Елизаветы II) назван в честь принца Альберта, мужа королевы Виктории. Будучи католиком, он, как и его братья, не может претендовать на престол.

У другого двоюродного племянника королевы, лорда Фредерика Виндзора, есть две дочери: Мод Элизабет Дафна Марина и Изабелла Александра Мэй – эти имена принадлежали принцессам, жившим в XIX веке. Девочки занимают в очереди на престол 53-е и 54-е места соответственно.

Как сообщается, будущий король желает, чтобы монархия была представлена лишь несколькими ключевыми фигурами. Скорее всего, ими будут сам Чарльз и герцогиня Корнуолльская, герцог и герцогиня Кембриджские, граф и графиня Уэссекские и королевская принцесса.

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