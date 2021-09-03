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«Борис-байк» попал не в тот Кингстон

«Борис-байк» попал не в тот Кингстон
Фото©jordi2r/123RF.COM

Велосипед из лондонского проката обнаружили на Ямайке

В соцсетях обсуждают удивительное видео, снятое неизвестным британским туристом на Ямайке, на котором виден хорошо узнаваемый велосипед из лондонского велошеринга. Как он мог оказаться за океаном за тысячи километров от Лондона – загадка. Об этом пишет MyLondon.

Прокатные велосипеды жители столицы называют Boris Bike, в честь бывшего мэра, а ныне премьер-министра страны Бориса Джонсона. Система была запущена в 2015 году, когда он был главой города, хотя презентовал её ещё предшественник Джонсона, Кен Ливингстон.

«Передайте Борису: если он потерял свой байк, то он здесь, на Ямайке», – пишет пользователь Reddit. «Должно быть, с него сдерут сумасшедшие деньги за прокат», – шутит другой пользователь. Кое-кто вспомнил, что Борис Джонсон высказывал идею расширить сеть велошеринга до Кингстона (Kingston upon Thames), западного предместья Лондона. По иронии судьбы, прокатный байк оказался в другом Кингстоне – на Ямайке.

«Борис-байк» отличается упрощенной конструкцией и антивандальной защитой. Из-за этого он имеет солидный вес (23 кг) и крайне редко становится объектом краж.

Лондонская система велошеринга официально называется Santander Cycles – в честь главного спонсора, банка Santander UK plc. В системе 11 500 велосипедов, которые можно брать и оставлять на 750 док-станциях. За фиксированную плату (£2) ими можно пользоваться в течение суток, меняя каждые полчаса.

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