﻿﻿﻿﻿﻿

Искупаться в центре Лондона

Искупаться в центре Лондона
Фото©flickr.com

Бассейн The Oasis открыт круглый год 

В самом центре британской столицы, в Вест-Энде, у туристов и местных жителей есть уникальная возможность освежиться в жару, пишет MyLondon.

Плавательный бассейн длиной 27,5 метров, доступный для всех желающих, является частью спортивно-оздоровительного комплекса Oasis Sports Centre и принадлежит муниципалитету Кэмдена. Ближайшие станции метро – Holborn и Covent Garden.

Бассейн открытый, так что, купаясь в нем, можно созерцать окрестный городской пейзаж. В холодную погоду воду подогревают. При бассейне есть тренажерный зал, сауна и душевые кабины.

Посетители сайта TripAdvisor оставляют удивленные и восторженные отзывы: «Это тайное сокровище центрального Лондона. Расслабленная атмосфера и низкие цены!» MyLondon советует заранее узнавать, есть ли свободные места.

Открытые купальни с видовой площадкой – популярное развлечение в дорогих отелях. Широко известны бассейны семейных пансионов в швейцарских Альпах, а также в Сингапуре (на крыше отеля-небоскреба Marina Bay Sands). Но для центра города это большая редкость, поскольку сырость и испарения могут наносить вред близлежащим зданиям.

profile-sample2
Выставка Photo London возвращается в Сомерсет-хаус
04-09-2021
profile-sample2
За кражу домашних животных введут уголовную ответственность
03-09-2021
profile-sample2
Шотландия хочет избавиться от ядерного оружия
03-09-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.