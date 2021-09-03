Искупаться в центре Лондона

Бассейн The Oasis открыт круглый год

В самом центре британской столицы, в Вест-Энде, у туристов и местных жителей есть уникальная возможность освежиться в жару, пишет MyLondon.

Плавательный бассейн длиной 27,5 метров, доступный для всех желающих, является частью спортивно-оздоровительного комплекса Oasis Sports Centre и принадлежит муниципалитету Кэмдена. Ближайшие станции метро – Holborn и Covent Garden.

Бассейн открытый, так что, купаясь в нем, можно созерцать окрестный городской пейзаж. В холодную погоду воду подогревают. При бассейне есть тренажерный зал, сауна и душевые кабины.

Посетители сайта TripAdvisor оставляют удивленные и восторженные отзывы: «Это тайное сокровище центрального Лондона. Расслабленная атмосфера и низкие цены!» MyLondon советует заранее узнавать, есть ли свободные места.

Открытые купальни с видовой площадкой – популярное развлечение в дорогих отелях. Широко известны бассейны семейных пансионов в швейцарских Альпах, а также в Сингапуре (на крыше отеля-небоскреба Marina Bay Sands). Но для центра города это большая редкость, поскольку сырость и испарения могут наносить вред близлежащим зданиям.