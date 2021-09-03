Шотландия хочет избавиться от ядерного оружия

Атомные подлодки могут вывести из страны в случае объявления ее независимости

Высокопоставленные чиновники, имена которых не разглашаются, сообщили Financial Times, что британские силы ядерного сдерживания могут быть выведены из Шотландии, в случае если она станет независимым государством.

Этот вопрос был поднят после парламентских выборов, прошедших в мае. Шотландская национальная партия (SNP) сохранила свои позиции, а Никола Стерджен, пообещавшая в случае переизбрания провести новый референдум о независимости, осталась на посту первого министра. В то же время Стерджен является последовательным сторонником ядерного разоружения.

В настоящий момент британские атомные подводные лодки базируются в Фаслейне и Коулпорте (западное побережье Шотландии).

В случае раскола страны в Лондоне видят три варианта развития событий: перевод флота на военно-морскую базу в Девонпорте (Корнуолл), передислокация на базы в США или во французской Бретани либо аренда территории и создание в Шотландии некоего «ядерного Гибралтара».

Перемещение флота может стоить казне порядка £3–4 млрд, поэтому последний вариант выглядит наиболее привлекательным. Однако пока SNP у власти, Лондону не приходится рассчитывать на ее согласие оставить ядерное оружие в стране.

Напомним, первый референдум о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Тогда 55,3% участников проголосовали против выхода из состава Великобритании.