За кражу домашних животных введут уголовную ответственность

Законодатели призывают учитывать моральный ущерб владельцев

Группа экспертов и парламентариев разрабатывает новые законодательные нормы, ужесточающие ответственность за похищение домашних животных, пишет BBC. Наказывать преступников предполагается вне зависимости от денежной стоимости украденного животного.

В настоящий момент, согласно действующему закону о краже (Theft Act 1968), похитителям грозит максимум семь лет лишения свободы. Но на практике дело до тюрьмы доходит редко: такая кража рассматривается как утрата собственности владельца, и если питомец стоит недорого, то вор отделается штрафом. Парламентарии же хотят, чтобы законодательство учитывало эмоциональные страдания, которые может вызвать утрата четвероногого друга. Насколько суровым будет наказание по новому закону, пока неизвестно.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила: «Новое законодательство признает, что животные – это гораздо больше, чем просто собственность, и дает полиции дополнительные инструменты для привлечения воров к ответственности».

На фоне локдаунов в стране резко вырос спрос на домашних животных, в особенности на собак. Одновременно участились случаи их похищения. По сведениям полиции, за прошлый год у хозяев украли около 2 тыс. питомцев.