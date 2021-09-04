Выставка Photo London возвращается в Сомерсет-хаус

Международная ярмарка художественной фотографии пройдет с 9 по 12 сентября

Художественный музей Сомерсет-Хаус в шестой раз примет выставку Photo London. В марте прошлого года организаторы отменяли её по причине пандемии.

Photo London – это международная ярмарка изобразительного искусства. В этом году на ней будут представлены работы известных фотографов из 14 стран и разнообразные технологические новинки. Стенд Nikon предоставит посетителям ярмарки возможность познакомиться с новейшими камерами и объективами бренда, а также покажет свои исторические фотоаппараты.

В публичную программу войдут персональные выставки таких мастеров как Ширин Нешат (Shirin Neshat) в партнерстве с Goodman Gallery и Роберт Капа (Robert Capa) в партнерстве с Messums. Кроме того, пройдут встречи с фотографами Нэнси Берсон, Ли Фридлендером, Адамом Лоу, Томасом Вальтером, Лоренцо Виттури и другими.

С 9 по 28 сентября на сайте photolondon.org пройдет виртуальная выставка Photo London Digital.

«Мы очень рады, что Photo London станет первой ярмаркой фотографии, которая пройдет где-либо в мире за более чем год, – заявили организаторы Майкл Бенсон и Фариба Фаршад. – Мы также очень рады способствовать возвращению Сомерсет-хауса в культурное пространство Лондона».

Photo London состоится по адресу: Somerset House, Strand, London WC2R 1LA.

Время работы: 9 сентября с 13:00 до 21:00, 10 и 11 сентября с 11:00 до 19:00, 12 сентября с 11:00 до 18:30.

Дневные билеты стоят £29, билеты для студентов, инвалидов и молодежи – £19, дети до 13 лет, инвалиды и сопровождающие их лица проходят бесплатно.