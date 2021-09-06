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150 000 сердец в память о жертвах пандемии

150 000 сердец в память о жертвах пандемии
Фото©flickr.com

Родственники умерших от COVID-19 просят сохранить импровизированный мемориал

Национальная стена памяти появилась напротив здания парламента на набережной Альберта в прошлом году – на ней нарисованные алой краской сердечки и памятные надписи. На сегодня этих сердечек уже более 150 000, пишет The Guardian.

Непогода стирает старые рисунки, и волонтеры регулярно подновляют их свежей краской. В их планах – покрыть изображения специальным лаком, которым консервировали граффити уличного художника Бэнкси.

Родственники умерших просят власти сохранить стену в качестве памятника, однако эту идею поддерживают не все. Некоторые задаются вопросом: не слишком ли рано увековечивать пандемию? Любой памятник требует осмысления, а оно приходит со временем. Кроме того, рисунки, к сожалению, продолжают прибывать.

«Я думаю, что эти рисунки надо сохранить, они не должны исчезнуть,  говорит одна из хранительниц мемориала, 69-летняя Лин Джонс, потерявшая в пандемию мужа. Наверняка когда-нибудь в Лондоне построят красивый мемориал, но настоящее горе – оно неопрятное и непричесанное».

В июне двести депутатов и мэров городов поддержали хранителей стены памяти, призвав Бориса Джонсона сделать ее постоянным мемориалом жертвам пандемии.

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