В ночные клубы будут пускать лишь с подтверждением вакцинации

Министр по вакцинам Надим Захави сообщил, что уже в конце сентября для доступа в ночные клубы и другие многолюдные заведения посетителям могут потребоваться свидетельства о полном прохождении вакцинации от COVID-19. По словам министра, завсегдатаи клубов смогут подтвердить свой прививочный статус, показывая соответствующую запись в специальном приложении NHS для смартфона, пишет BBC.

Захави отметил, что правительство будет настаивать на политике «нет прививки – нет входа», анонсированной Борисом Джонсоном в июле. Подробностей насчет того, какие еще места или мероприятия могут подпадать под требование «санитарного пропуска», пока нет, при этом рассматриваются спортивные матчи, музыкальные концерты и конференции.

Между тем Ассоциация ночной индустрии (NTIA) уже выразила протест, заявив, что новые правила приведут развлекательные заведения к разорению. По словам генерального директора NTIA Майкла Килла, ночные клубы могут в одночасье потерять до 30% посетителей. Кроме того, усугубится нехватка персонала, поскольку многие сотрудники скорее уволятся, чем согласятся с принудительной вакцинацией. В послании, адресованном Борису Джонсону, говорится: «Наша отрасль добилась исключительных результатов в управлении бизнесом и охране здоровья людей в условиях пандемии. И будет контрпродуктивно подвергать ее сейчас плохо продуманным ограничительным мерам».

Между тем власти Шотландии и Уэльса отказались вводить допуск в ночные клубы по «ковидным паспортам».