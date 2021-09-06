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Операция «Лондонский мост»: как будут хоронить королеву?

Операция «Лондонский мост»: как будут хоронить королеву?
Фото©elec/123rf.com

В прессу просочился план действий на случай смерти монарха

Стали известны действия, которые предпримут британские власти и королевская семья после смерти королевы Елизаветы II, пишет Independent.

Ключевая задача операции «Лондонский мост» (London Bridge) – не допустить беспорядков и угроз национальной безопасности в столице, куда начнут стекаться сотни тысяч подданных, чтобы проститься с монархом. Об этом сообщил сайт Politico.

Принц Чарльз обратится к нации по телевидению и в интернете. Парламент страны, а также местные законодательные органы Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии на время прекратят работу. На Даунинг-стрит приспустят флаги.

Согласно плану, государственные похороны состоятся через десять дней после смерти королевы. В документах показан маршрут перевозки гроба из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец, где тело Елизаветы II будет выставлено для прощания. Доступ публики будет открыт круглосуточно (с перерывом на час) в течение трех дней.

Отдельное внимание уделено социальным сетям и работе правительственных сайтов. Веб-сайт королевской семьи в дни траура будет отображать лишь черную заставку с коротким заявлением о смерти монарха. Правительственный сайт gov.uk и все государственные страницы в социальных сетях будут публиковать лишь срочный контент, ретвиты будут запрещены.

План London Bridge не был тайной за семью печатями, о нем еще в 2017 году писала Guardian Long Read, однако отдельные положения являются конфиденциальной информацией, касающейся узкого круга лиц, и кабинет министров намерен выяснить источник утечки.

Букингемский дворец отказался комментировать новость, но дал понять, что разочарован шумихой по этому поводу. Несмотря на 95-летний возраст, Елизавета II пребывает в добром здравии.

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