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Сгоревшую высотку Grenfell Tower снесут из соображений безопасности

Сгоревшую высотку Grenfell Tower снесут из соображений безопасности
Фото©Wikimedia Commons

Родственники погибших хотят сохранить здание

Власти решили снести 24-этажный жилой дом в Северном Кенсингтоне, где во время пожара в 2017 году погибло 72 человека, пишет The Guardian. Большинство погибших – это выходцы из Африки и с Ближнего Востока. По числу жертв пожар стал крупнейшим в стране со времен Второй мировой войны.

По словам министра жилищного строительства Роберта Дженрика, эксперты недвусмысленно заявили, что здание Grenfell Tower представляет опасность для прилегающих территорий, включая соседнюю среднюю школу и Академию Кенсингтон-Олдридж, поэтому его следует «осторожно снести».

В обществе Grenfell United, в которое входят бывшие жильцы высотки, уже заявили, что шокированы новостью, «учитывая обещание правительства, что решение о будущем здания не будет принято без всесторонних консультаций с родственниками погибших». Кроме того, жильцы считают, что дом нельзя сносить до завершения судебного процесса по делу о пожаре, и собираются сами нанять экспертов для оценки его состояния.

Grenfell United предлагало ряд идей по созданию мемориала в сохраненном здании, включая «живую башню» из растений по проекту итальянского архитектора Стефано Боэри.

Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления (MHCLG), ставшее владельцем высотки, обещало не сносить дом до 2022 года.

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