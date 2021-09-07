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NHS получит дополнительно £5,4 млрд

NHS получит дополнительно £5,4 млрд
Фото©pongmoji/123rf.com

Значительная часть денег пойдет на операции, отложенные из-за пандемии

В ближайшие шесть месяцев правительство выделит дополнительные средства на стабилизацию системы здравоохранения, перегруженной из-за борьбы с коронавирусом, пишет BBC.

£5,4 млрд получит Англия, еще по £1 млрд – Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. £2,8 млрд потратят на борьбу с COVID-19, включая меры инфекционного контроля. Остальные деньги, по словам Бориса Джонсона, пойдут на то, чтобы покрыть нужды людей, чье лечение было отложено из-за катастрофической нехватки медицинских ресурсов.

Национальная служба здравоохранения находится под постоянным давлением из-за огромного количества невыполненных в связи с COVID-19 процедур. NHS предупреждает, что очередь на плановые операции, такие как замена тазобедренного сустава или удаление катаракты, может достигнуть 13 млн человек, а состояние здоровья пациентов, вынужденно отложивших проблемы на будущее, может ухудшиться.

Министр здравоохранения Саджид Джавид сказал, что служба здравоохранения «блестяще справилась с одним из самых серьезных вызовов в своей истории». «Мы продолжим следить за тем, чтобы у NHS было все необходимое, чтобы ликвидировать накопившиеся в связи с коронавирусом долги и помочь системе восстановиться после самой страшной пандемии за столетие», – заявил министр.

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