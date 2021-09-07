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Северную линию метро продлили до Баттерси

Северную линию метро продлили до Баттерси
Фото©tonybaggett.com

Уже 20 сентября в район знаменитой электростанции пойдут поезда

Новая ветка соединила одну из самых старых и оживленных линий лондонского метрополитена с реконструированным районом бывшей электростанции Баттерси. Ветка начинается от станции Kennington Северной линии и включает в себя две новых станции: Nine Elms и Battersea Power Station, сообщает SecretLondon.

Строительство началось в 2017 году и широко освещалось в местной прессе. Два проходческих щита, использованных при сооружении тоннелей, были названы «Хелен» и «Эми» – в честь первой британской астронавтки Хелен Шарман и авиатора Эми Джонсон, первой женщины, совершившей в одиночку перелет из Лондона в Австралию.

Электростанция Баттерси – одна из достопримечательностей Лондона. Крупнейшее в Европе кирпичное здание, построенное в начале 1930-х, отличается оригинальным декором и дымовыми трубами высотой 109 м. Оно неоднократно появлялось в кино, музыкальных клипах и на обложках пластинок известных групп, например Pink Floyd (Animals, 1977).

Станция проработала до 1983 года. Прилегающая к ней территория была промышленно-депрессивным районом, но в начале 2000-х началась его реконструкция. Сегодня в самом здании располагается современный офисный центр и жилищный комплекс премиум-класса. Внутри одной из исторических дымовых труб ходит застекленный лифт. В квартале работает крупный торговый центр, а на улицу Найн-Элмс, переехало посольство США.

Городские власти утверждают, что открытие новой ветки позволит Лондону в будущем получить 25 тыс. новых рабочих мест и до 20 тыс. новых квартир.

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