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The Natural World представит ткань из паучьего шелка

The Natural World представит ткань из паучьего шелка
Фото©Wikimedia Commons

Уникальный биоэксперимент занял восемь лет

Главными экспонатами выставки уникальных природных объектов в центре Oliver Hoare станут две шали и ламба (традиционная мадагаскарская одежда), сотканные из шелка африканских пауков, пишет The Guardian.

Выставка The Natural World пройдет с 22 сентября по 22 октября в выставочном центре Oliver Hoare, Cromwell Place, Лондон.

Золотой паук-ткач (Nephila madagascariensis) обитает в высокогорье Мадагаскара. Самки паука производят необыкновенно прочную паутину золотистой расцветки. Еще в XVIII веке местные жители пытались использовать паучий шелк для изготовления дорогих тканей. Текстильный дизайнер Саймон Пирс и предприниматель Николас Годли решили в качестве эксперимента воссоздать этот промысел.

Для создания нескольких кусков шелковой ткани потребовалось восемь лет, 2 млн пауков и уникальная технология. Специально обученная команда из 80 мужчин и женщин искала и отлавливала членистоногих в горах. Их сажали в специальные камеры по 24 особи в каждую, где они выделяли шелковую нить, сматывая ее в коконы, подобно тутовому шелкопряду. После этого пауков выпускали обратно в места их обитания.

Ткань из паучьего шелка очень легкая и тонкая. «Если вы закроете глаза и попросите кого-нибудь накинуть шелк вам на руку, вы почувствуете отраженное тепло от вашей руки, но не ощутите самой ткани, – говорит Саймон Пирс. – Это почти как плащ-невидимка, довольно жутковато».

На лондонской выставке будут также представлены китайские резные скульптуры из корня дерева, метеориты, а также сапфир, принадлежавший древнегреческому царю Селевку в III веке до нашей эры.

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