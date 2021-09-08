Боремся с целлюлитом: эффективные средства и процедуры

По статистике, целлюлит есть у 90% женщин – и он не повод для паники. Избавиться от эффекта апельсиновой корки можно, но это продолжительная борьба, которую нужно вести с умом, вооружившись правильными средствами. Проблема решается комплексно: необходимо улучшить микроциркуляцию кожи, насытить ее влагой, запустить процесс выработки коллагена, а также правильно питаться и заниматься спортом.

Несколько важных фактов о целлюлите

Склонность к образованию «апельсиновой корки» передается по наследству: то, как организм откладывает жир, определяют гены. Также целлюлит может возникнуть из-за неправильного образа жизни: несбалансированного питания, отсутствия физической активности или вредных привычек. Иногда причиной могут быть проблемы со здоровьем, например гормональный сбой в организме.

Целлюлит – это не заболевание, а косметический дефект кожи, обусловленный особенностями строения подкожно-жировой клетчатки у женщин. Он никак не связан с ожирением или лишним весом. Появление «корки» зависит от уровня гормона эстрогена в организме: чем его больше, тем выше вероятность целлюлита. Женский организм имеет больше жирообразующих ферментов, накапливающих жир, и более крупные жировые клетки, чем мужской организм. Получается, что женщины быстрее и эффективнее запасают жир, а мужчины, наоборот, быстрее и эффективнее его сжигают.

Целлюлит неопасен для здоровья, но чем дольше вы его запускаете, тем больше времени придется потратить на борьбу с ним. Победить целлюлит при помощи диеты нельзя: исключив те или иные продукты, можно снизить вес и улучшить состояние кожи, но «апельсиновая корка» никуда не уйдет. Спорт тоже не панацея, хотя, несомненно, помогает в борьбе: пониженная физическая активность способствует нарушению кровообращения и образованию или усугублению целлюлита.

Витамины

Витамин А эффективно растворяет жир и повышает выработку коллагена, уплотняя кожу.

Витамин С нейтрализует воздействие ультрафиолета на кожу, улучшает кровообращение, повышает производство коллагена, насыщая кожу и разглаживая неровности.

Витамины группы B (особенно В2 и В6) улучшают кровообращение, насыщая клетки кислородом, а также избавляют организм от переработанных белков и жиров.

Витамин E насыщает кожу кислородом, помогая ему проникать как можно глубже, способствует выводу жировых отложений, не давая им застаиваться и образовывать неровности на поверхности кожи.

Процедуры

Существует множество эффективных косметических процедур и средств, которые помогут улучшить внешний вид кожи, сделать ее ровной и гладкой. Антицеллюлитный массаж, обертывания с морскими водорослями, гоммаж, талассотерапия, LPG-массаж – все эти процедуры воздействуют на глубокие слои кожи. А липосакция, как ни странно, не только не помогает при целлюлите, но и может его усугубить, ведь процедура нацелена на удаление более глубоких жировых отложений.

Assome! Professional Cellulite Ultrasonic Massager

£159 // assome.co.uk

Профессиональный ультразвуковой массажер от целлюлита Assome выполняет сразу три функции: убирает целлюлит с помощью ультразвука (с частотой 1 МГц), подтягивает кожу и сглаживает складки с помощью радиочастот, делает кожу гладкой и выравнивает ее тон за счет светодиодов (красный и синий холодный свет высокой интенсивности).

Ультразвуковая терапия с частотой 1 МГц обычно используется на профессиональных аппаратах для похудения. Высокочастотные вибрации, вызванные воздействием ультразвука, устраняют целлюлит, который скрывается глубоко под кожей, а также уменьшают процент жировых клеток, способствуя похудению в обрабатываемой зоне и коррекции фигуры. Физические колебания (до 1 млн в секунду) вызывают мощные вибрации, что обеспечивает уникальный массаж и улучшает клеточный метаболизм, усиливая кровообращение и питание кожных тканей, чтобы кожа оставалась гладкой и эластичной.

Высокочастотные радиоволны с колебаниями 6 млн раз в минуту подтягивают кожу, уменьшают целлюлит и осветляют морщинки. Радиочастоты (RF) популярны в косметических технологиях: RF-процедура для подтяжки кожи – эффективный способ омолодить ее и повысить ее эластичность. RF нагревает дерму (самый глубокий слой кожи), не вызывая повреждений эпидермиса (самый верхний слой кожи). Этот механизм работает за счет стимуляции структурных изменений как коллагеновых волокон, так и волокон эластина, возвращая им первоначальную эластичность.

Холодный свет высокой интенсивности может помочь улучшить состояние кожи и вернуть ей молодость и упругость. Светодиоды (LED light) эффективны при различных кожных проблемах, а сочетание со светопоглощающим гелем позволяет светодиодному свету глубже проникать в кожу. Светодиод обеспечивает клетки фибробластов полным баком топлива, чтобы старые клетки дермы начали активно вырабатывать коллаген и эластин, улучшая неровный цвет кожи, осветляя ее и сужая поры.

Чтобы увидеть результат, массажер рекомендуют использовать три раза в неделю на протяжении трех месяцев.

Косметические средства

Средства с ретинолом (витамин А) могут уменьшить эффект апельсиновой корки. Продукты, содержащие кофеин, алоэ вера, гиалуроновую кислоту, экстракты сои или дрожжей, а также витамины С и Е, сделают кожу более плотной и упругой. Рекомендую использовать скрабы на соляной или сахарной основе с добавлением масел и проводить процедуру массажа по сухой коже с помощью специальной щетки.

Image Skincare Body SPA CELL.U.LIFT® body crème

£104 // imageskincare.co.uk

Этот крем – мощное средство, борющееся с дряблостью кожи и целлюлитом, разработка пластических хирургов. Он укрепляет слабые волокна коллагена, вызывающие провисание, и заметно уменьшает объем липидных клеток, помогая придать коже упругость и гладкость. За счет комплекса ингредиентов, которые подтягивают и укрепляют кожу, и EPP Complex, разработанного в лаборатории космецевтического бренда, крем нивелирует проявления целлюлита и неровности кожи.

Средство разработано специально для тех, кто страдает от дряблой кожи на ногах, бедрах, руках, животе и шее, хочет поддержать эластичность кожи на животе до и после беременности или прошел процедуру липосакции.

Наносить крем нужно на чистую кожу тела утром и вечером. Для лица этот продукт использовать нельзя.