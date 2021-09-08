Два района Лондона вошли в десятку самых загрязненных в стране

Эксперты проанализировали свалки токсичных отходов

Сайт сравнения цен U Switch собрал данные и выяснил, где в Англии самый высокий уровень присутствия токсичных отходов. В число неблагополучных попал столичный район Баркинг и Дагенем, пишет MyLondon.

Свои выводы эксперты делали с учетом таких параметров, как размер района, общее количество токсичных свалок, а также их количество на квадратный километр территории.

В Баркинге и Дагенеме оказалось 4 свалки, по одной на каждые 9,45 кв. км местности. Второе место в Лондоне – и десятое по стране – занял район Бексли. Здесь находятся сразу 6 токсичных свалок, по одной на каждые 10,72 кв. км. Что касается Лондона в целом, то, по данным исследования, в столице в общей сложности насчитывается 33 потенциальных источника токсического загрязнения.

Лидером антирейтинга стал Сэндвелл в Западном Мидленде (14 свалок, по одной на каждые 6,11 кв. км.), а по общему числу захоронений токсичных отходов на первое место вышел Большой Манчестер – 94.

Эксперты указывают, что не все свалки одинаково опасны для окружающей среды. Наибольшую тревогу вызывают самые старые, потому что именно там высока вероятность неконтролируемой утечки токсичных веществ.

Уилл Оуэн, эксперт по энергетике U Switch, отметил: «Количество токсичных свалок, разбросанных по стране, не только шокирует, но и показывает разнообразие проблем, с которыми нам еще только предстоит столкнуться. И без поддержки и финансирования со стороны правительства решить этот вопрос невозможно».