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Экспресс Lumo: в Шотландию всего за £15

Экспресс Lumo: в Шотландию всего за £15
Фото©aapsky/123rf.com

На железнодорожной линии Лондон – Эдинбург обещают комфорт и низкие цены

С 25 октября между столицами Англии и Шотландии начнут курсировать скоростные поезда нового частного оператора Lumo, пишет Independent. «Железнодорожный лоукостер» должен составить конкуренцию не только государственной компании LNER, но и авиалиниям.

В течение первых пяти недель (с 25 октября по 1 декабря) стоимость поездки в один конец при бронировании за сутки составит всего £14,90. 60% всех разовых тарифов будут стоить менее £30. Детям в возрасте от 5 до 15 лет проезд обойдется вдвое дешевле взрослого тарифа. Провоз велосипедов бесплатен.

Билеты на аналогичном направлении у других операторов значительно дороже. Например, LNER стоит порядка £50, цены на перелеты British Airways и EasyJet стартуют от £47 и 27 соответственно. Демпинговать авиакомпании не могут из-за налога в £13 (Air Passenger Duty), который взимается с каждого билета.

С 25 октября поезда Lumo будут ходить дважды в день туда и обратно между Лондоном и Эдинбургом с остановками в Стивенидже (недалеко от аэропорта Лутон), Ньюкасле и Морпете (Нортумберленд). По мере доставки новых составов частота рейсов увеличится до пяти в каждую сторону.

В поездах Lumo не будет первого класса, но пассажирам обещают современные эргономичные кресла. 632 км между Лондоном и Эдинбургом экспресс будет преодолевать за 4,5 часа. В преддверии запуска конкурента LNER планирует сократить время нахождения своих поездов в пути до 4 часов.

Свободная конкуренция в железнодорожных пассажирских перевозках – общеевропейский тренд, уже показавший свою эффективность в Италии, Австрии, Германии и на северо-востоке Англии, где работают Grand Central и Hull Trains.

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