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Литературные города Британии: по следам любимых персонажей

Литературные города Британии: по следам любимых персонажей

Римские бани, Бат. 123rf.com

Мост Палтни, Бат. wikimedia.org

Британия – одна из стран, подаривших миру великую литературу, и любителю чтения здесь остается только выбирать, по следам героев какой книги отправиться в очередное путешествие. Возможности для выбора обширные – при желании город можно найти почти на любой вкус.

Бат – курорт Джейн Остин

Бат расположен над природными горячими источниками, поэтому курортом стал еще при римлянах. Но истинную славу он обрел в начале XIX века, когда в моду вошел отдых на водах. Многие английские джентльмены отправлялись с этой целью в немецкий Баден-Баден, но находилось немало и таких, кто предпочитал родные просторы. Потом в Бат начали приезжать коронованные особы, и город быстро стал фешенебельным. Архитектура, как обычно, последовала за модой: центр застроили новыми домами, сделанными из местного камня, – у него чудесный песочно-золотистый цвет, и город получился светлый, нарядный и очень уютный.

Джейн Остин прожила тут пять лет подряд, и в Бате сохранилось много зданий, в которых она бывала. Чтобы их найти, достаточно следовать указателям маршрута Jane Austin Walk. Также в маршрут включены места, упомянутые в ее книгах, – действие двух из них («Нортенгерское аббатство» и «Доводы рассудка») происходит непосредственно здесь. Кроме Джейн Остин, Бат воспели Джеффри Чосер, Ричард Шеридан и Чарльз Диккенс.

Поклонникам Джейн Остин имеет смысл приехать сюда в сентябре, когда проходит фестиваль, посвященный писательнице: в этот день улицы заполняются местными жителями, одетыми в костюмы начала XIX столетия. Но вообще в Бат приезжают смотреть римскую и георгианскую архитектуру. Она великолепно сохранилась – целыми кварталами, поэтому центр Бата внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Уитби, Северный Йоркшир. 123rf.com

Уитби – город «Женщины в белом» и многих других загадочных историй

Небольшой прибрежный городок недалеко от Скарборо тоже прославился благодаря водам. Как и Бат, в XIX веке он стал термальным курортом, но несколько иного толка: сюда съезжалась литературная и артистическая богема, недовольная избытком «истеблишмента» в Бате. Самая знаменитая достопримечательность города – руины аббатства Уитби, построенного когда-то на скале над океаном. Кроме них, в поселке сохранилось множество зданий, связанных с самыми разными художниками и писателями.

Начать стоит с того, что в VII веке здесь жил Кэдмон (Cædmon) – один из самых первых английских поэтов. В свое время он был монахом в аббатстве Уитби, так что перед нами, в общем-то, место рождения английской литературы. Все прочие писатели стали появляться тут позже, когда город превратился в очаг богемной культуры. Чарльз Диккенс приезжал сюда лечиться, а Льюис Кэрролл – отдыхать (и, находясь тут в отпуске, опубликовал в местной газете свой самый первый рассказ). Уилки Коллинз довольно долго прожил в Уитби в компании своей возлюбленной Каролины Грейвс – именно она была прототипом главной героини романа «Женщина в белом». В респектабельном Бате общество бы их не приняло, но в артистическом Уитби были другие порядки. Брэм Стокер тоже приезжал сюда, а позже сделал город одним из мест действия в своем романе «Дракула».
Следы всех этих авторов отлично сохранились: центр Уитби практически не изменился и буквально заполнен мемориальными досками.

Хоэрт, Западный Йоркшир. flickr.com/manalive

Хоэрт – родина сестер Бронте

Это маленькая старинная деревушка, не пользовавшаяся прежде широкой известностью. Остаться бы ей такой навсегда, но однажды в местной церкви – церкви Святого Михаила и Всех Ангелов – появился новый пастор. С собой он привез семью, в том числе трех дочерей, наделенных литературными талантами. Точнее, в ту пору о талантах еще никто не знал, а странноватую привычку молодых леди писать длинные рукописи, сидя в одиночестве на камне у дороги, местные жители считали безобидной и простительной для девушек. Пастора звали Патрик Бронте. Его дочери вошли в историю литературы как сестры Бронте – Эмили, Шарлотта и Анна. Писать они начали в Хоэрте; позже, случалось, они уезжали отсюда, чтобы приехать обратно, но самые знаменитые их книги написаны именно здесь, в том числе наиболее прославленная – роман «Джейн Эйр».

Вокруг деревни создан Brontë Way – длинный (более 60 километров) автомобильный маршрут по местам, связанным с сестрами или послужившим прототипами для мест действия их романов. Но можно приехать и без машины и просто погулять вокруг деревни, посмотреть пункты Brontë Way возле нее (а их много) и побывать в доме пастора, где когда-то жила его семья. Дом сейчас выкуплен Обществом сестер Бронте и превращен в музей. Вокруг деревни весьма живописные виды, наделенные своеобразной мрачноватой красотой, – словом, атмосфера «Джейн Эйр» узнается без труда. Шарлотта Бронте не любила выдумывать там, где можно было писать с натуры, поэтому многие места, представленные в ее книгах, легко распознать в постройках Хоэрта. И не только места, но и сюжеты – например, школа для девочек, смерть в ней ученицы от туберкулеза и работа гувернантки, описанные в «Джейн Эйр», тоже взяты из реальной биографии Шарлотты.

Место рождения Шекспира, Стратфорд-на-Эйвоне. 123rf.com

Стратфорд-на-Эйвоне – город одного писателя

Стратфорд-на-Эйвоне стал местом действия многих романов, но повод для этого дал всего один автор, родившийся здесь в 1564 году, – Уильям Шекспир. Съездить в Стратфорд-на-Эйвоне стоит уже хотя бы потому, что здесь со времен Шекспира сохранилось множество оригинальных зданий XVI и XVII столетий. Некоторые улицы выглядят так, будто на дворе XVI век: все еще стоят дома, построенные на внешних балках, как было принято в эпоху Тюдоров, а улицы кое-где до сих пор замощены камнем.

Шекспир родился и вырос здесь, здесь же и женился, на местной девушке. Позже он уехал работать в театр в Лондон, но покидать родной городок навсегда совершенно не собирался. Наоборот, он купил тут дом, поселил в нем жену и детей, приезжал при каждой возможности, имел довольно открытый образ жизни, а за несколько лет до своей смерти вернулся насовсем. Тут сохранилось сразу пять домов, связанных с именем поэта, в том числе тот, где он родился, и тот, где жил в старости и умер.

Несмотря на скромные размеры, у Стратфорда-на-Эйвоне есть свое лицо и яркий колорит. Сюда стоит приехать, если хочется найти архитектуру постарше лондонской: в столице тюдоровских домов почти не сохранилось. А еще здесь довольно хорошая шекспировская театральная труппа.

Торки, Девон. 123rf.com

Торки – место, где можно придумать по-настоящему загадочное убийство

Рыбацкий поселок Торки в Девоне не мог похвастаться фешенебельностью, пока не наступил XIX век. Тут он за несколько лет превратился в модный приморский курорт – не для лечения, просто для отдыха. Здесь до сих пор можно увидеть следы роскоши викторианских времен: изящные набережные и променады, павильоны для отдыха и множество прекрасных зданий. Но прославило Торки одно имя – Агата Кристи. Здесь королева детектива прожила большую часть своей жизни. Она родилась и выросла в особняке Эшфилд, который, к сожалению, не сохранился. Но зато до наших дней благополучно достоял госпиталь, где началась трудовая биография юной Агаты. Здесь в моменты затишья во время ночных дежурств она придумала своего Эркюля Пуаро и начала писать первый большой роман – «Таинственное происшествие в Стайлз». Также сохранились несколько связанных с писательницей отелей, павильон, в котором она встретила своего первого мужа, и множество других мест, объединенных в прогулочный маршрут Agatha Christie Mile. Но самое главное – уцелело имение Гринвей-хаус, которое Агата купила в 1938 году. Здесь она написала многие свои знаменитые романы, жила в старости и в 1976 году умерла. Дом выкупил Национальный траст, и сейчас тут находится музей Агаты Кристи.

Подготовила Елена Чернявская

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