Лондонский фестиваль дизайна: девять дней в сентябре

Британская столица в 19-й раз готовится к одному из самых грандиозных дизайнерских мероприятий – Лондонскому фестивалю дизайна (London Design Festival, LDF). Он пройдет с 18 по 26 сентября.

Фестиваль задает тон и обозначает ориентиры на ближайший год не только для дизайнеров и архитекторов, но и для всех, кто интересуется последними разработками дизайна, оформлением пространства, инновационными процессами, экологическими и этическими аспектами производства. Сюда съезжаются специалисты со всего мира, и по масштабу и влиянию Лондонский фестивальный дизайн находится на втором месте после мероприятия такого же плана – Миланского мебельного салона.

LDF был создан в 2003 году сэром Джоном Сорреллом и Беном Эвансом. Джон Соррелл – дизайнер, известный тем, что поддерживает творческое образование и творческие индустрии. Наряду с другими большими достижениями, он в 1999 году вместе со своей женой Фрэнсис учредил Фонд Соррелла, цель которого – вдохновлять молодых людей на творчество и улучшать их жизнь с помощью хорошего дизайна. Бен Эванс – один из самых влиятельных людей на лондонской дизайнерской сцене. Он почетный профессор Лондонского университета искусств и был членом его попечительского совета, а с 2017 года является председателем совета по культуре при мэре Лондона. Для Эванса дизайн – это «бесконечное количество историй, которые можно рассказать».

С появлением Лондонского фестиваля начался новый виток бесконечных историй о дизайне. Свои идеи Эванс и Соррелл инсталлировали в концепцию ежегодного фестиваля, который длится девять сентябрьских дней. В разных районах Лондона появляются арт-объекты, проходят выставки, презентации, лекции, поп-ап-ярмарки, круглые столы, мастер-классы, инсталляции, детские мероприятия и дизайнерские вечеринки.

Столица Великобритании давно уже считается одним из мировых центров дизайна, а фестиваль стал своеобразной витриной, которая не только демонстрирует инновационные процессы в этой области, но и предлагает креативные и умные решения задач индустрии дизайна. London Design Festival поддерживает хорошо известные бренды, продвигает новичков, внедряет образовательные проекты, освещает новые подходы к дизайну зданий, декора, мебели, урбанистических и ландшафтных объектов, а также помогает британским дизайнерам налаживать международные контакты.

За девятнадцать лет существования вырос масштаб – с 45 мероприятий и выставок до примерно 400. Теперь на фестивале представлены более 2 000 международных дизайнерских бюро, в нем участвуют примерно 600 000 человек из 75 разных стран.

К дизайнерскому движению подключился Музей Виктории и Альберта: с 2009 года он выступает в качестве центрального хаба и является официальной резиденцией и ядром LDF. В выставочных залах размещаются масштабные инсталляции с участием таких мебельных и аксессуарных гигантов, как Chaplins, Cole&Son, Creston, Harlequin, Nicholas Haslam, Poltrona Frau, Porda и Whistler Leather. Посмотреть на экспозиции в музей приходят и те, кто никогда раньше не бывал в нем, – в 2019 году, по данным опроса, таких посетителей было 22%.

Локдаун. Show must go on!

Прошлогодний локдаун не мог не сказаться на жизни фестиваля, поэтому организаторам пришлось кое-что изменить. Мероприятия, запланированные загодя, было решено не отменять, но пришлось учитывать новые реалии. По словам сэра Джона Соррелла, «шоу должно продолжаться… Важно, чтобы сообщество дизайнеров сплотилось в эти трудные времена». Фестиваль удалил платный доступ к членству на веб-сайте и создал портал, «где фрилансеры могут делиться дизайнерским контентом и портфолио с фестивальной аудиторией» для расширенного сетевого взаимодействия.

Многие проекты переместились в виртуальную плоскость, часть осталась в реале (на открытом воздухе или только по предварительной записи), однако это не помешало проявиться мощной энергии дизайнерского сообщества.

Имели место и более серьезные перемены. Пришлось перенести Лондонскую биеннале дизайна, основанную в 2016 году и Лондонскую ярмарку дизайна, а вместо этого была запущена международная инициатива «Дизайн в эпоху кризиса». Чтобы создать «более здоровые, экологичные, равные и процветающие общества», нужно изменить подход к возникающим вызовам и реагировать на них быстрее и радикальнее. Результаты инициативы будут представлены на Лондонской биеннале дизайна в этом году.

2021: смешанная реальность и человеческие контакты

В 2021 году у фестиваля появилась новая программа уличных инсталляций, дизайнерских выставок и мероприятий, которые пройдут по всему городу. «В Лондоне живут и работают величайшие дизайнеры мира, которые приезжают отовсюду и делают город своим домом, – говорит сэр Джон Соррелл. – За прошедшие годы это позволило нам разработать захватывающие программы, демонстрирующие как красивую сторону дизайна, так и идеи, инновации, способные формировать наше общество. Мы надеемся, что фестиваль этого года увидят не только жители Лондона, но и зрители со всего мира».

Центром фестиваля дизайна 2021 года станет новая инсталляция «Медуза» – ее разместят в зале Рафаэля Музея Виктории и Альберта. Автор, японский архитектор Со Фудзимото, создал ее в сотрудничестве со студией смешанной реальности Tin Drum (девелопер и разработчик технологий, использующих объемные движущиеся фотографии для создания презентаций для перфомансов, лекций и инсталляций). Для японского архитектора это первая инсталляция смешанной реальности, которая исследует структуру и визуализацию через элементы света, звука, природы и архитектуры. Она реагирует на движения людей в пространстве и создает живой дизайн, который побуждает задуматься о космосе, изменении климата и роли природы в современной жизни. «Мне очень нравится возвращаться к фундаментальным аспектам архитектурного опыта, созданию отношений между людьми и местом или между пространством и чувствами людей, – рассказывает Фудзимото. – Этот опыт очень важен, особенно в наши дни, когда мы как бы связаны «цифровым пространством», но на самом деле это не совсем так. Мне нравится исследовать этот фундаментальный опыт с помощью технологий, напоминая людям о важности человеческого контакта в этих отношениях».

Организаторы фестиваля позаботились и о студентах, которые в прошлом году из-за пандемийных ограничений были вынуждены пропустить занятия. Изаскун Чинчилла, профессор архитектурной практики в Школе архитектуры Бартлетта, и Питер Мэриголд, профессор дизайна и предпринимательства в Лондонском университете, отобрали десять студентов и недавних выпускников для разработки дизайн-проекта. Они посетят мастерскую Benchmark в Кинтбери (Беркшир), чтобы создать свой проект из экологически чистого американского красного дуба. «Мы решили работать с поколением, затронутым COVID-19, студентами из разных слоев общества. Эти люди пропускали занятия в прошлом году. У них есть возможность снова прикоснуться к материалам на заводе Benchmark», – говорит Изаскун Чинчилла.

Кроме таких сугубо творческих и инновационных инициатив, фестиваль включает в себя сектор Design Destination. Это пять крупных выставок, на которых решаются коммерческие задачи, это ключевые точки, где пересекаются дизайнеры, производители, покупатели, специалисты и представители СМИ, – 100% Design, Decorex, designjunction, Focus/19 и London Design. Здесь демонстрируются новые продукты и определяются текущие тенденции.

Дизайнерский маршрут

Чтобы не вынуждать посетителей фестиваля метаться с одного мероприятия на другое, организаторы скомпоновали их в десяти районах так, чтобы переходить с экспозиции на экспозицию можно было пешком. Конечно, это немного условно, утолить жажду прекрасного и инновационного за день не получится. Но за девять – легко! Вот дизайнерские кварталы:

Бромптон (Brompton),

Клеркенвелл (Clerkenwell),

дизайнерский район на Гринвичском полуострове (Design District at Greenwich Peninsula),

Ислингтон (Islington),

Кингс-Кросс (King’s Cross),

Мейфэр (Mayfair),

Парк-Роял (Park Royal),

дизайн-треугольник Шордича (Shoreditch Design Triangle),

Саутварк-Саут (Southwark South),

маршрут William Morris Design Line.

Креативное агентство Pentagram начиная с 2007 года ежегодно разрабатывает графические изображения для фестиваля. Каждый логотип – это ответ на тенденции в дизайне и типологии и предвидение нового. Доменик Липпа, партнер Pentagram, руководил креативным направлением брендинга и визуального дизайна LDF с момента его основания. Стиль этого года (он получил название «Форма») посредством типографики экспериментирует с глубиной пространства.

Вслед за Нобелевской премией: проигравших нет, только победители

Победителей Лондонского фестиваля дизайна выбирает жюри, состоящее из признанных мастеров, специалистов отрасли и победителей прежних фестивалей. Награда – медаль – вручается участникам в различных номинациях: исключительный вклад в дизайн, инновационные решения, пожизненные достижения, восходящий талант. «Хотя недостатка в наградах за дизайн нет, мы решили выбрать формат Нобелевской премии: нет окончательного списка, только победитель. А стало быть, нет и проигравших», – объясняет директор фестиваля Бен Эванс.

За оформление медали бессменно отвечает ювелирный дизайнер Ханна Мартин. На медали изображен летящий воробей.

Среди победителей прошлых лет – такие выдающиеся люди, как Вивьен Вествуд, Том Диксон, Дэниел Чарни, Росс Аткин, Хусейн Чалаян, Грейс Уэльс Боннер, Джулиан Мельчиорри, сэр Дэвид Аджайе, Джей Осгерби, Марьян Ван Обель, братья Буреллек, Даниэль Рыбаккен, Александра Дейзи Гинзберг, Розарио Уртадо, Видал Сассун, сэр Кен Адам, сэр Пол Смит, Заха Хадид.

Подготовила Ясмин Шамцян