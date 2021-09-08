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Взносы на социальное страхование увеличатся на 1,25%

Взносы на социальное страхование увеличатся на 1,25%

Это может отразиться на рейтинге Бориса Джонсона

С апреля 2022 года взносы на социальное страхование повысят на 1,25%, пишет BBC. Об этом объявил в парламенте Борис Джонсон. Вырученные средства пойдут на поддержку здравоохранения и социального обеспечения в условиях борьбы с COVID-19.

«Социальная помощь должна оплачиваться из налоговых сборов, а не за счет займов, – заявил премьер-министр, выступая в палате общин. – Пандемия серьезно повлияла на работу NHS. Служба столкнулась с колоссальным давлением. При этом благодаря NHS нам удалось спасти жизни многих людей. Чтобы помочь своим родным и близким, мы должны увеличить финансирование здравоохранения».

Дополнительные сборы будут введены по всей Великобритании. По подсчетам правительственных экспертов, это позволит пополнить бюджет примерно на £36 млрд в ближайшие три года. Большую часть собранных средств направят на увеличение числа больничных коек и проведение планового лечения, которое было отложено из-за пандемии.

Часть денег в размере £5,4 млрд в течение трех лет также пойдет на реформу социальной поддержки. Так, люди, имеющие доход менее £20 тыс. в год, будут получать медицинское обслуживание полностью за счет государства, а лица с доходом от £20 до 100 тыс. получат субсидии.

Джонсон признал, что повышение взносов на социальное страхование нарушает его предвыборные обещания, но, по его словам, для такой меры есть объективные причины. «При составлении программы никто не знал о том, что в мире случится пандемия», – заключил он.

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Взносы на социальное страхование увеличатся на 1,25%
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