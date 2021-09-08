Необычные музеи Англии

Пока еще не наступила дождливая английская зима, можно путешествовать по городам и весям и знакомиться с интересными местами королевства. Сегодня мы расскажем о нескольких неординарных музеях, которые рекомендуем посетить во время экскурсий по стране.

Музей газонокосилок

Англию невозможно представить без зеленых лужаек. Стричь газон в выходные стало национальной забавой, а идеальная лужайка – гордость хозяина. Как развивалась газонокосильная промышленность, можно узнать, посетив музей газонокосилок в Саутпорте.

Каких только экспонатов здесь нет! Музей насчитывает более 300 газонокосилок, собранных за последние двести лет, здесь даже есть первые чертежи конца XVIII века. Можно воспользоваться аудиогидом и узнать историю каждого экспоната. Здесь можно встретить действительно редкие экземпляры – например, косилки, которыми стригли газон для принцессы Дианы и принца Чарльза. В отдельном зале – гоночные автомобили, сделанные из тех же газонокосилок: немного колдовства, и никто не скажет, что перед вами бывшее приспособление для стрижки травы.

Адрес: 106–114 Shakespeare Street, Southport PR8 5AJ

Билеты: взрослый – £3, детский – £1

Музей карандаша

Казалось бы, ну что интересного в простом карандаше и зачем посвящать ему целый музей? В этом все британцы: даже в обычных вещах они умеют найти что-то необычное. Если будете в Камбрии, посетите живописный городок Кесвик (практически на границе с Шотландией), где и находится этот музей. Именно здесь, в Кесвике, в XVII–XIX веках добывали графит, используемый для карандашей. Посетители музея проходят по точной копии рудника, где трудились добытчики графита, так что на несколько мгновений можно представить, каково быть рабочим в то время.

Музей посвящен не только истории карандаша: здесь собраны некоторые нестандартные экземпляры, например карандаш длиной 7 метров – самый большой карандаш в Европе. Вообще коллекция музея считается самым крупным собранием письменных принадлежностей в мире. Помимо того, чтобы посмотреть на сотни экспонатов, посетители могут принять участие в различных мастер-классах по рисованию и, конечно, купить самые разные карандашики.

Адрес: Main Street, Keswick, Cumbria CA12 5NG

Билеты: взрослый – £4,95, для студентов и пенсионеров – £4,50, детский – £3,95

Музей собачьих ошейников

Оказывается, есть и такое! Находится музей в красивейшем замке XVII века – замке Лидс. Здесь хранится самая большая и старинная коллекция ошейников в мире, насчитывающая порядка 130 экспонатов. Среди них есть такие экземпляры, которые никогда нигде не выставлялись. Самый старый экспонат – ошейник XV века, принадлежавший испанскому мастифу.

Многие ошейники эпохи Средневековья по своей стоимости ничуть не уступают признанным шедеврам искусства. Сразу видно, что уже в то время эту утилитарную вещь делали не только для использования по прямому назначению, но и для красоты. Кожаные, металлические, кованые, серебряные и даже украшенные драгоценными камнями… В старину по ошейнику питомца иногда можно было определить благосостояние хозяина.

Есть здесь и ошейники с ключом, благодаря которым хозяин мог доказать, что собака принадлежит именно ему, если питомец потерялся или кто-то решил сманить его к себе. Для больших охотничьих собак изготавливались ошейники с шипами, защищающими шею животного в схватке с волком или медведем. На фоне антуража старинного замка коллекция действительно производит впечатление.

Задумка музея появилась еще в Средние века, когда ирландский коллекционер Джон Харт и его жена Гертруда стали собирать интересные экземпляры ошейников. Последняя владелица этой коллекции, госпожа Бейли, передала ее в дар замку в 1979 году. С тех пор экспозиция неизменно располагается здесь.

Адрес: Broomfield, Maidstone ME17 1PL

Билеты: взрослый – £28, детский – £19,50

Музей колдовства и магии

Звучит уже загадочно, почти как у Стругацких – НИИЧАВО. Но волшебной палочки или говорящих котов вы здесь не найдете, зато в ассортименте всякие колдовские штучки: амулеты, сушеные травки, лягушачьи лапки, хрустальные шары, ведьмины ножки и многое другое. Основатель музея Сесил Уильямсон был известен в округе как могущественный колдун, которого боялись местные жители. Музей трижды менял свое место, и каждый раз коллекция пополнялась новыми, все более устрашающими экспонатами. Здесь есть даже «отдел пыток»: ведьм преследовали во все времена, а в эпоху инквизиции особенно. Не всегда можно было доказать причастность к колдовству, так что церковь проявляла изощренную фантазию. А если хотите приобщиться к колдовству и магии, узнать несколько рецептиков какого-нибудь зелья, то в музее есть библиотека, где хранятся более трехсот книг по магии. Чтобы попасть туда, желательно записаться заранее.

Адрес: The Harbour, Boscastle PL35 0HD

Билеты: взрослый – £7, детский – £5, до 5 лет – бесплатно

Музей ботинок и туфель

Эта огромная экспозиция расположилась в здании городского музея и художественной галереи в Нортгемптоне. Более 15 тыс. пар обуви, начиная с древнеегипетской и заканчивая современными образцами, сандалии, рабочая обувь, шпильки и дизайнерские модели – все это можно найти в музее. А также необычные пряжки, шнурки, колодки для изготовления обуви, обувные рожки, гетры, полироли… Уникальные фотографии и журналы со всего мира демонстрируют развитие обувной моды на протяжении всего времени.

Адрес: 4–6 Guildhall Road, Northampton NN1 1DP

Билеты: вход свободный

Музей часов с кукушкой «Кукуленд»

Создатели музея – братья Роман и Маз Пиекарски, которые, работая часовщиками и реставраторами часов, на протяжении сорока лет находили и возвращали к жизни редкие и примечательные образцы. В коллекции музея более 600 часов, собранных по всему миру, но в основном привезенных из Германии. В музее есть уникальные экземпляры – например, часы с кукушкой и перепелом, которые через определенные временные промежутки играют разную музыку, включая органный концерт. При музее есть мастерская и магазин, где можно починить часы, и приобрести новые для дома.

Адрес: The Old School, Chester Road, Tabley, Cheshire WA16 0HL

Билеты: £7,50

Королевская оружейная палата

Коллекция музея хранится в трех отделениях: в лондонском Тауэре, в Лидсе и близ Фарема (Хэмпшир). Изначально музей находился только в Тауэре – в Белой башне, где хранятся королевские доспехи и оружие. Затем, когда места стало мало, музей расширился и частично перебрался в Хэмпшир – в артиллерийском форте XIX века недалеко от Портсмута можно увидеть исторические орудия начиная со времен Викторианской эпохи. А в конце XX века открылся еще один филиал оружейного музея, в Лидсе. Здание было построено не только для демонстрации национальной коллекции, но и для того, чтобы представить историю развития оружия и доспехов – музей располагает множеством аудио- и видеопрезентаций. В пяти галереях филиала размещены 5 тыс. экспонатов (постоянная экспозиция), а кроме того, здесь есть Зал стали и гигантская лестница, стены вдоль которой увешаны различными трофеями (2,5 тыс. объектов). Музей стоит осмотреть всем, кто интересуется историей, оружием и военным искусством.

Адрес: Tower of London, London EC3N 4AB; Fort Nelson, Portsdown Hill Road, Fareham PO17 6AN; Armouries Drive, Leeds LS10 1LT

Билеты: для тауэрского отделения – £29,90 (взрослый) и 14,90 (детский; до 5 лет – бесплатно), в двух других отделениях вход свободный

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Англия удивляет как традиционными, классическими, так и необычными музеями. И какой бы вариант вы ни выбрали, вам точно не будет скучно: в каждом музее непременно найдется что-то новое и интересное!

Подготовила Оксана Кеш