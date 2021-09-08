Старт, чтобы вернуться назад

Чем приход талибов к власти в Афганистане грозит Великобритании?

В конце августа Британия вынуждена была отозвать военные силы из Афганистана и эвакуировать своих граждан. К власти пришли талибы, неожиданно легко свергнув правительство, а президент Ашраф Гани бежал из страны – по сообщению международных СМИ, набив деньгами вертолет. Движение «Талибан» опубликовало «Декларацию Исламского Эмирата Афганистан», в которой заявило о своей победе над тремя крупнейшими державами: Великобританией, СССР и США. Сами афганцы разделились на тех, кто ждет от талибов мира и процветания, и тех, кто видит в перевороте катастрофу для страны. Какими могут быть последствия прихода к власти моджахедов, живущих исключительно по религиозным правилам, для международного сообщества?

Жесткая эвакуация

15 августа талибы объявили, что Афганистан полностью переходит под их контроль. После захвата Кабула боевики подчинили большинство крупных городов всего за несколько недель.

Облетевшие мир видеокадры, на которых толпы жителей Афганистана пытаются ухватиться за шасси самолета с покидающими страну американскими военными, красноречиво говорят: время пришло смутное. За эти несколько минут, пока самолет поднимался ввысь, многие погибли, так и не сумев смириться с начавшимися в стране изменениями. При этом пострадали и британцы – об этом свидетельствуют рассказы самих подданных королевства о том, как талибы препятствовали их выезду из страны.

Главным остается вопрос, почему талибам так легко удалось победить многотысячную вооруженную армию британских и американских солдат. Многие эксперты видят в этом сговор.

Декларация о победе

Вспомним историю. 11 сентября 2001 года «Аль-Каида» организовала террористические акты на территории США. 7 октября, после отказа талибов выдать их лидера Усаму бен Ладена, скрывавшегося на территории Афганистана, США и Великобритания начали против них военную операцию «Несокрушимая свобода». В декабре того же года режим был свергнут, и боевики начали вести партизанскую войну.

В 2003 году ООН и Россия признали движение «Талибан» террористической организацией. В 2006 году талибы получили контроль над северо-западной частью Пакистана и создали там Исламский Эмират Вазиристан. После этого боевики начали вести военные действия и против пакистанского правительства.

Летом 2011 года коалиция стала постепенно выводить свои войска из Афганистана, в 2013 году обеспечение безопасности было передано местным силовым структурам. В 2015 году, после вывода основного контингента войск НАТО из республики, началось новое противостояние с талибами. 1 мая 2021 года талибы начали активную наступательную операцию против правительства Афганистана. Ситуация обострилась после того, как в апреле президент США Джо Байден объявил о полном выводе из республики американского военного контингента до 31 августа. 9 июля талибы объявили о контроле над 85% территории страны, а 12 августа заняли Кандагар, второй по величине город Афганистана.

Ссылку на декларацию о победе «Талибана» опубликовал в «Твиттере» один из представителей движения: «Афганцы очень гордятся тем, что их страна сегодня находится на пороге независимости от американской оккупации. Это божественное благословение, за которое все афганцы должны быть благодарны».

Кто такие талибы? «Талиб» буквально означает «студент, учащийся духовного учебного заведения». Радикальная исламистская организация «Талибан» была создана в Пакистане, где после окончания Афганской войны укрылись афганские беженцы, в основном женщины и дети. Ядро организации составили именно афганские дети – ученики духовной школы (медресе). Центром талибов стал Кандагар. В 1996 году они захватили столицу Афганистана – город Кабул, провозгласив Исламский Эмират Афганистан и установив в стране законы шариата. Новое государство было признано Пакистаном, ОАЭ и Саудовской Аравией.

Отдельно о правах женщин

Перед приходом к власти талибы обещали афганцам права и свободы. Особенно много обещаний было дано насчет прав женщин – например, о том, что женщинам и дальше будет позволено учиться и даже занимать правительственные должности.

Пресс-секретарь офиса талибов в Катаре Сухаил Шахин сказал, что женщины смогут получать высшее образование, вести активную общественную жизнь, работать, в том числе на телевидении. В эти обещания никто особо не верил: с приходом талибов к власти мужчины стали измерять длину бороды, а женщины сменили яркие наряды на темные. И это неудивительно, ведь главная идеология талибов, ашаризм, является радикальным направлением суннитского ислама. Под запретом – телевидение, музыка, рисование и многое другое, например белая обувь, так как белый – это цвет флага талибов. Все несогласные должны были подвергаться гонениям, как заблудшие души.

Как отмечает аналитик из Королевского института международных отношений Великобритании Фарзана Шаих, в военных операциях талибы выступают сообща, но в мирной жизни могут отстаивать разные направления ислама. Однако на деле оказалось совсем не так, и сегодня женщина в Афганистане стала бесправной собственностью талибов. Незамужних женщин и девочек насильно выдают замуж за моджахедов. Женщина не может появиться в общественном месте без сопровождения мужчины-родственника, а также без одежды, полностью закрывающей лицо и тело. Учиться девочки теперь могут только до шестого класса, при этом, конечно, ни о каком карьерном развитии речи идти не может. Представители движения «Талибан» отмечают, что женщинам будут предоставлены «права в рамках ислама».

Словом, страна возвращается в средневековье, с суровыми обычаями и зверскими правилами. Одна из жительниц Афганистана рассказала о том, как ее жестоко избили за то, что она вышла на улицу в белых туфлях, при этом, избивая, талибы говорили, что не остановятся, пока туфли не поменяют цвет – не станут красными от крови…

Сотрудничество с боевиками

Талибы сотрудничают с британскими военными, которые занимаются эвакуацией людей, рассказал глава штаба Британской обороны генерал Ник Картер. В интервью Sky News он выразил надежду на то, что движение станет более спокойным. «Мы сотрудничаем с «Талибаном» на местах, и контакты с ними пока кажутся прямыми и эффективными, – сказал он. – Они действительно обеспечивают безопасность и спокойствие на улицах Кабула, помогают нам в аэропорту».

По словам Картера, британцы не получают сообщений о «средневековых» поступках талибов, как это было в прошлом. Он предположил, что талибы по сравнению с 1990-ми годами стали менее радикализированными и не хотят снова становиться международными изгоями.

«Талибан» пообещал не препятствовать эвакуации. Была объявлена всеобщая амнистия, в том числе для чиновников прежнего правительства, а также заявлено о формировании инклюзивного правительства с участием представителей всех групп и движений.

Конструктивность талибов отмечают и российские дипломаты, которые уже официально встречались с талибами и детально обсудили охрану посольства.

Талибы – марионетки?

Какими же будут последствия прихода талибов к власти в Афганистане? Прежде всего сам прецедент того, что боевики официально захватили страну, может стать крайне негативным примером для других государств.

Думается, люди, не обучавшвиеся политологии, экономике и дипломатии, могут управлять страной только в одном случае: если ими самими кто-то управляет. Развитие экономики и интеграция в сложные международные бизнес-отношения немыслимы, если управление ведется только по религиозным канонам. Тогда возникает логичный вопрос: кто управляет талибами? Факт того, что им без труда удалось свергнуть власть и положить конец войне, длившейся не один десяток лет, прогнать из страны вооруженную до зубов армию американцев и британцев, наводит на мысль о сговоре. Но кто на него пошел и с какой целью?

Джо Байден еще в апреле 2021 года объявил, что более 2,5 тыс. американских военных покинут Афганистан, останутся лишь несколько сотен человек для охраны диппредставительств. Изначально талибы и США договорились о том, что переговоры с правительством Афганистана будут вестись исключительно о мире. Однако позже мирные обсуждения были заморожены, и «Талибан» захватил власть в стране.

В свою очередь, на удивление всем президент РФ Владимир Путин официально разрешил встречу с талибами на высшем уровне. Напомним, что с талибами вел переговоры спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Ему боевики пообещали не нападать на центральноазиатские государства и на находящиеся в стране диппредставительства, а также заверили его в том, что будут бороться с наркотрафиком.

Британцам ничего не оставалось в этой ситуации, как тоже уйти и вывести военных: воевать за мир в Афганистане в одиночку – идея неудачная.

Смена власти: последствия

И пострадает от этой ситуации, думается, тоже больше всех Великобритания. В первую очередь это отразится на больной мозоли королевства – вопросе беженцев. Сейчас ожидается как никогда большой наплыв иммигрантов.

Министр иностранных дел Доминик Рааб выступил на совместной с министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани пресс-конференции в Дохе и посетил жилье для беженцев, эвакуированных из Афганистана после прихода к власти талибов. Шейх Мохаммед сказал, что Катар ведет переговоры с талибами и работает с Турцией в целях потенциальной технической поддержки для возобновления работы в аэропорту Кабула. «Мы делаем все возможное, чтобы поддержать возвращение аэропорта в рабочее состояние, и это остается нашим приоритетом в ближайший краткосрочный период», – заявил шейх.

Рааб сообщил, что обсуждал с катарскими официальными лицами необходимость мер, направленных на то, чтобы Афганистан не стал прибежищем терроризма в будущем, а также на то, чтобы предотвратить гуманитарный кризис, сохранить стабильность в регионе и следить за тем, как талибы выполняют свое публичное обещание создать более инклюзивное правительство. «Нашей первоочередной задачей является обеспечение безопасного проезда оставшихся британских граждан, а также афганцев, которые работали на Соединенное Королевство, и других лиц, которые могут подвергаться наибольшему риску», – сказал министр, добавив, что будет разговаривать с региональными лидерами. После этого заявления Великобритания переместила свое посольство в Афганистане из Кабула в столицу Катара Доху.

А пока… В центре Кабула выстроились огромные очереди перед банками. Почти все отделения закрыты, у большинства афганцев нет денег. «Это новый старт, чтобы вернуться назад», – сказал один из стоявших в очереди людей журналистам. В Афганистане разворачивается исторический момент: все наработанное годами цивилизованное прошлое рушится на глазах. Рекламные щиты с сияющими невестами в сверкающих белых платьях, с ярко-красной помадой на губах теперь затемняются. Огромные уличные фрески, рассказывающие истории отважных журналистов и врачей, жаждущих мира после стольких войн, закрашиваются. Наверное, глобальный план, согласно которому талибы пришли к власти, стоит свеч…