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Восемь мест, ради которых стоит отправиться в Уэльс

Восемь мест, ради которых стоит отправиться в Уэльс
Фото: Portmeirion123rf.com

Эта небольшая страна долго была обделена вниманием туристов. Но Уэльс его, безусловно, заслуживает: он интересен и красотами природы, соединяющей горный и прибрежный ландшафты, и самобытной культурой, берущей начало от кельтских племен. Здесь есть чем полюбоваться – от величественных средневековых замков до заповедных национальных парков и крохотных уютных деревень с ошеломляющими названиями на валлийском. Попробуйте-ка выговорить Llan­fair­pwll­gwyn­gyll­go­ge­rych­wyrn­dro­bwll­llan­ty­si­lio­go­go­goch!

Итак, в путь!

Национальный исторический музей Сент-Фаганс (St Fagans National Museum of History)

Музей Сент-Фаганс, находящийся на территории одноименного замка, рассказывает о жизни и культуре Уэльса начиная с древнейших времен. Часть экспонатов работает по принципу живой истории: туристы могут побывать в аутентичном кельтском домике, посмотреть на работающую средневековую мельницу и ткацкую мастерскую, побывать в кузнице и т. д.

За шестьдесят лет работы музея туда перевезли более сорока исторических построек разных времен. В 2011 году журнал Which? назвал Сент-Фаганс любимой достопримечательностью туристов, а в 2019 году ему присвоили награду «Музей года».

Фото: commons.wikimedia.org

Фото: commons.wikimedia.org

Деревня Портмейрион (Portmeirion)

В начале XX века архитектор Клоу Уильямс-Эллис прямо посреди валлийских холмов создал сказочную деревню в итальянском стиле (прообразом послужила рыбацкая деревушка Портофино, расположенная недалеко от Генуи). В деревне есть отель, ресторан, небольшая ратуша и сувенирные лавки. Портмейрион известен своей керамикой – местную компанию по производству фарфоровой посуды в 1960 году основала дочь Уильямса-Эллиса Сьюзан.

123rf.com

Именно в Портмейрионе снимали Деревню из культового научно-фантастического сериала «Заключенный» (The Prisoner, 1967–1968 годы). В этом загадочном месте, из которого нельзя выбраться, и оказался похищенный главный герой, британский секретный агент. Сериал был очень популярен  его поклонниками, в частности, были музыканты группы «Битлз».

Появлялся Портмейрион и в других фильмах. Так, в сериале «Доктор Кто» он изображал таинственный итальянский городок эпохи Ренессанса, а в детской телепередаче Gigglebiz сказочный Уиггивилл.

Фото: geograph.org.uk

Фото: flickr.com/photos/158652122@N02/49908049626

Красный замок (Castell Coch, Red Castle)

Один из самых знаменитых замков Уэльса спроектировал в XIX веке архитектор Уильям Берджес, выполнявший заказ Джона Крайтона-Стюарта, третьего маркиза Бьюта. Особенность архитектурного объекта заключается в том, что он является практически полной копией замка 1081 года постройки, на руинах которого возведен.

Новому зданию придали средневековый внешний вид, однако внутреннее убранство выполнено в викторианском стиле. Красным замок называется потому, что изначально его построили из местного красного песчаника.

Как ни странно, после завершения строительства маркиз Бьют потерял интерес к замку и посещал его редко.

Фото: commons.wikimedia.org

123rf.com

Аберистуит (Aberystwyth)

Аберистуит – один из старейших городов графства Кередигион: первые поселения в районе Аберистуита датируются VIII веком до нашей эры. Сейчас город известен как экономическая и культурная столица графства. Здесь расположены Национальная библиотека Уэльса и Университет Аберистуита, и из 16 тыс. населения 10 тыс. составляют студенты.

39% жителей города утверждают, что могут говорить, читать и писать по-валлийски это в два раз больше, чем в среднем по Уэльсу (19%).

Фото: flickr.com/ruthanddave

Фото: commons.wikimedia.org

Парк Брекон-Биконс (Brecon Beacons National Park)

Этот национальный парк находится на границе между Уэльсом и Англией. На его территории расположены четыре живописных горных хребта. Большой популярностью среди туристов пользуется тропа Offa’s Dyke вдоль восточной границы заповедника, с которой открываются захватывающие виды на природные памятники парка.

На западе заповедника расположен парк Ффорест Фавр (Fforest Fawr). Большую часть лесного массива вырубили, однако даже оставшихся лесов, озер, ручьев и водопадов с лихвой хватит, чтобы поразить самого искушенного туриста-натуралиста.

Фото: flickr.com/cathedraljack

Фото: pixabay.com

Англси (Anglesey)

Это самый большой остров Уэльса, пятый по площади в Соединенном Королевстве. Здесь можно найти занятие на любой вкус: исследовать местную флору и фауну, кататься на велосипеде, а в теплую погоду – заниматься дайвингом или лежать на пляже. По слухам, Англси – одно из любимых мест отдыха принца Уильяма и герцогини Кэтрин.

В расположенном на острове городе Бомарис сохранился одноименный замок, построенный в XIII веке королем Эдуардом I, а к северу от него стоит замок Аберллейниог, возведенный в XI веке. И да, именно на этом острове находится та самая деревня Лланвайр-Пуллгуингилл (Llan­fair­pwll­gwyn­gyll­go­ge­rych­wyrn­dro­bwll­llan­ty­si­lio­gogogoch).

Фото: commons.wikimedia.org

maxpixel.net

Национальный парк Сноудония (Snowdonia National Park)

В Сноудонии можно гулять по бесконечным тропам и любоваться пейзажами, посетить руины замков Карнарвон и Харлех, прокатиться по железной дороге Snowdon Mountain Railway и испытать свои силы в парке развлечений Zip World. Желающие узнать о местной культуре могут наведаться в живописные деревни Бетус-э-Коэд (Betws-y-Coed) и Беддгелерт (Beddgelert).

123rf.com

Здесь же расположены несколько «самых-самых» природных объектов Уэльса, например самая высокая точка гора Сноудон (1 085 м) и самое большое природное озеро Ллин Тегид (Llyn Tegid).

Фото: commons.wikimedia.org

Фото: needpix.com

Конуи (Conwy)

Это один из немногих городов Соединенного Королевства, где полностью сохранились несколько исторических объектов: крепостная стена, средневековый замок, построенный по приказу Эдуарда I, а также монастырь Аберконуи. Здесь располагается и самый маленький дом Великобритании, 3,05 м × 1,8 м.

Есть в Конуи и другие достопримечательности, например висячий мост Conwy Suspension Bridge. Сейчас он открыт только для пешеходов и находится под охраной Национального фонда объектов исторического интереса либо природной красоты (National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty).

Фото: commons.wikimedia.org

123rf.com

Подготовила Регина Кашапова

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