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Chelsea in Bloom: конкурс флористов возвращается

Chelsea in Bloom: конкурс флористов возвращается
Фото©Wikimedia Commons

Популярный фестиваль цветочных инсталляций пройдет с 20 по 25 сентября

Престижная ежегодная выставка флористики Chelsea in Bloom возвращается после пандемии. Кварталы Челси вновь украсятся художественными инсталляциями из живых цветов – их можно будет увидеть на Sloane Street, Pavilion Road, Duke of York Square и King’s Road.

Участники фестиваля – магазины, рестораны и отели, которые выставляют цветочные композиции в своих витринах. С каждым годом их число растет. Мастера и любители-флористы соревнуются за призы, пытаясь по-своему интерпретировать тему, заданную организаторами. Тема 2021 года – «Необыкновенные путешествия» (Extraordinary Voyages) – навеяна книгой Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». По замыслу организаторов, тема несет в себе «дух оптимизма и приключений золотого века географических открытий».

Конкурс проводит компания Cadogan Estate, крупнейший владелец престижной недвижимости в британской столице, в том числе и в Челси. Кадоганы – старинный аристократический род, чьи корни уходят в Уэльс. Ежегодный партнер мероприятия – Королевское садоводческое общество (RHS).

Инсталляции будут оцениваться группой экспертов. Кроме того, на сайте конкурса путем открытого голосования выберут обладателя приза «Народный чемпион» (People’s Champion Award). Голосование завершится в полночь 20 сентября, а победитель будет объявлен в пятницу, 24 сентября.

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