Клерки будут купаться в Темзе?

На реке в деловой части Лондона может появиться бассейн

Советник офисного квартала Канэри-Уорф на востоке Лондона Эндрю Вуд поддержал предложение о строительстве на Темзе открытых купален, которое с 2013 года продвигает общественная организация Thames Baths, пишет MyLondon.

По словам чиновника, рекреационный проект благотворно повлияет на атмосферу Собачьего острова, который за последние двадцать лет превратился в своеобразную альтернативу Сити. Кроме того, у муниципального совета боро Тауэр-Хамлетс есть резервный фонд в размере £500 млн – из него вполне можно было бы профинансировать подобный проект.

Thames Baths объединяет архитекторов, дизайнеров и энтузиастов здорового образа жизни. Помимо Собачьего острова, строить открытые купальни авторы проекта предлагали в Саут-Банке, в районе Сити-холла и в ряде других мест в центре столицы.

По замыслу авторов проекта, открытые купальни будут представлять собой понтоны на реке. При этом вода внутри них будет очищаться и даже подогреваться. На прилегающей территории можно будет загорать и заниматься спортом. За пользование бассейном планируется взимать небольшую плату.

Крис Ромер-Ли, генеральный директор Thames Baths, считает, что у реки большой рекреационный потенциал, который не используется. «Площадь Темзы в центре города примерно в семь раз больше Гайд-парка, что делает ее крупнейшим общественным пространством Лондона. Но доступ к реке пока связан со многими ограничениями», – отмечает Ромер-Ли.