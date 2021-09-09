﻿﻿﻿﻿﻿

Клерки будут купаться в Темзе?

Клерки будут купаться в Темзе?
Фото©hansche/123rf.com

На реке в деловой части Лондона может появиться бассейн

Советник офисного квартала Канэри-Уорф на востоке Лондона Эндрю Вуд поддержал предложение о строительстве на Темзе открытых купален, которое с 2013 года продвигает общественная организация Thames Baths, пишет MyLondon.

По словам чиновника, рекреационный проект благотворно повлияет на атмосферу Собачьего острова, который за последние двадцать лет превратился в своеобразную альтернативу Сити. Кроме того, у муниципального совета боро Тауэр-Хамлетс есть резервный фонд в размере £500 млн – из него вполне можно было бы профинансировать подобный проект.

Thames Baths объединяет архитекторов, дизайнеров и энтузиастов здорового образа жизни. Помимо Собачьего острова, строить открытые купальни авторы проекта предлагали в Саут-Банке, в районе Сити-холла и в ряде других мест в центре столицы.

По замыслу авторов проекта, открытые купальни будут представлять собой понтоны на реке. При этом вода внутри них будет очищаться и даже подогреваться. На прилегающей территории можно будет загорать и заниматься спортом. За пользование бассейном планируется взимать небольшую плату.

Крис Ромер-Ли, генеральный директор Thames Baths, считает, что у реки большой рекреационный потенциал, который не используется. «Площадь Темзы в центре города примерно в семь раз больше Гайд-парка, что делает ее крупнейшим общественным пространством Лондона. Но доступ к реке пока связан со многими ограничениями», – отмечает Ромер-Ли.

profile-sample2
Британцы тратят 100 дней жизни на выбор фильмов
09-09-2021
profile-sample2
Клерки будут купаться в Темзе?
09-09-2021
profile-sample2
Chelsea in Bloom: конкурс флористов возвращается
09-09-2021
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.