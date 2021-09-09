The Beatles с молотка

На аукционе продадут дом Джорджа Харрисона и интервью Джона Леннона

28 сентября аукционный дом Omega Auctions выставит на торги 386 лотов, связанных с ливерпульской четверкой. Наибольшее внимание привлекает дом в пригороде Ливерпуля, где провел детство Джордж Харрисон, а также неопубликованные пленки с интервью Джона Леннона.

Дом, в котором гитарист «Битлз» Джордж Харрисон жил с родителями с 1950 по 1962 год, расположен в Спике (Speke), пригороде Ливерпуля, по адресу: 25 Upton Green. Его стоимость оценили в £160–200 тыс. В нем есть три спальни, ванная комната, туалет и кухня, совмещенная со столовой. Несмотря на ремонт, сохранились некоторые предметы интерьера тех времен, когда тут жил Харрисон, в том числе раковина, несколько дверей и кухонный буфет. В доме нередко собирались и музицировали «Битлз», о чем свидетельствуют фотографии, предоставленные Omega Auctions.

Пленки с записью трех интервью Йоко Оно и Джона Леннона, которые пара дала канадскому журналисту Кену Зейлигу в 1969 году, оценили в £20–30 тыс. Записи длятся 91 минуту и охватывают самый широкий спектр тем, от романа Джона и Йоко до пацифизма и альбома Abbey Road.

Распродажи предметов, связанных с историей The Beatles, аукционный дом проводит каждые два года. Это неудивительно, если учесть, насколько ценятся даже не самые значительные артефакты, имеющие отношение к группе. Кроме того, некоторые из них служат объектом капиталовложений и довольно часто меняют владельцев. Значительную часть лотов составляют пластинки и CD-боксы разных лет выпуска, а также автографы битлов.