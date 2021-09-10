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5,6 млн британцев ожидают очереди на лечение

5,6 млн британцев ожидают очереди на лечение
Фото©alenakr/123RF.COM

NHS обнародовала статистику по отложенному медобслуживанию

В период пандемии все медицинские мощности страны были брошены на борьбу с коронавирусом. В результате плановые обследования и операции не проводились в должном объеме. По состоянию на конец июля в Англии 5,6 млн человек ожидали очереди на медобслуживание. Это самый высокий показатель с начала ведения соответствующей статистики – с августе 2007 года, сообщает Independent. При этом министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что если не принять меры, то список ожидающих может увеличиться до 13 млн.

Число людей, которым пришлось ждать лечения более года, в июле 2021 года составило 293 102. Для сравнения: в июле 2020 года их было в три раза меньше – 83 203 человека.

Повышение взносов на здравоохранение и социальное обеспечение, о котором было объявлено на этой неделе, должно помочь NHS сократить лист ожидания. Но эксперты предупреждают: чтобы кардинально уменьшить очереди, понадобится время.

По оценкам благотворительной организации Macmillan, чтобы наверстать упущенное по онкологическим исследованиям, NHS необходимо будет делать их вдвое больше, чем сейчас, в течение 17 месяцев. Помимо онкологии, в списке отложенных процедур находятся 15 стандартных тестов, включая МРТ, ультразвуковые исследования и гастроскопию.

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