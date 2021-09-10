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Главе лондонской полиции предложили остаться еще на два года

Главе лондонской полиции предложили остаться еще на два года
Фото©Wikimedia Commons

Оппоненты Крессиды Дик призывают не продлевать ее контракт

Правительство предложило комиссару столичной полиции Крессиде Дик продлить срок ее полномочий еще на два года после того, как ее пятилетний контракт истечет в апреле 2022 года, пишет The Guardian. Решение было принято министром внутренних дел Прити Пател после консультаций с мэром Лондона Садиком Ханом и Даунинг-стрит.

Крессида Дик (60 лет) вступила в должность в апреле 2017 года. Это первая  женщина, возглавившая крупнейшее полицейское управление Великобритании, с момента его основания в 1829 году. Ее общий стаж работы в полиции – 38 лет. Ранее Дик была главой национальной контртеррористической службы. На этой должности она приняла ряд важных решений, касающихся обеспечения безопасности во время проведения Олимпиады-2012 в Лондоне. За свои заслуги Крессида Дик получила в 2019 году орден Британской империи.

Тем не менее у решения о продлении полномочий комиссара есть немало противников. Так, ряд лиц, пострадавших от «коррупциихалатности и некомпетентности» полиции, опубликовал открытое письмо в Daily Mail, в котором призвал Бориса Джонсона не пролонгировать контракт Крессиды Дик и тщательным образом расследовать ее служебные упущения. Их поддержала известная чернокожая активистка, баронесса Дорин Лоуренс.

В вину полиции чаще всего ставят расовую предвзятость. Подчиненных Крессиды Дик обвиняли в том, что они останавливают и обыскивают чернокожих граждан при малейшем подозрении. Так, летом прошлого года сотрудники ведомства вытащили из машины британскую спортсменку-спринтера Бьянку Уильямс и надели на нее наручники, обвинив ее в нарушении правил дорожного движения и попытке скрыться от полиции.

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