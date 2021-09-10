Главе лондонской полиции предложили остаться еще на два года

Оппоненты Крессид ы Дик призывают не продлевать ее контракт

Правительство предложило комиссару столичной полиции Крессиде Дик продлить срок ее полномочий еще на два года после того, как ее пятилетний контракт истечет в апреле 2022 года, пишет The Guardian. Решение было принято министром внутренних дел Прити Пател после консультаций с мэром Лондона Садиком Ханом и Даунинг-стрит.

Крессида Дик (60 лет) вступила в должность в апреле 2017 года. Это первая женщина, возглавившая крупнейшее полицейское управление Великобритании, с момента его основания в 1829 году. Ее общий стаж работы в полиции – 38 лет. Ранее Дик была главой национальной контртеррористической службы. На этой должности она приняла ряд важных решений, касающихся обеспечения безопасности во время проведения Олимпиады-2012 в Лондоне. За свои заслуги Крессида Дик получила в 2019 году орден Британской империи.

Тем не менее у решения о продлении полномочий комиссара есть немало противников. Так, ряд лиц, пострадавших от «коррупции, халатности и некомпетентности» полиции, опубликовал открытое письмо в Daily Mail, в котором призвал Бориса Джонсона не пролонгировать контракт Крессиды Дик и тщательным образом расследовать ее служебные упущения. Их поддержала известная чернокожая активистка, баронесса Дорин Лоуренс.

В вину полиции чаще всего ставят расовую предвзятость. Подчиненных Крессиды Дик обвиняли в том, что они останавливают и обыскивают чернокожих граждан при малейшем подозрении. Так, летом прошлого года сотрудники ведомства вытащили из машины британскую спортсменку-спринтера Бьянку Уильямс и надели на нее наручники, обвинив ее в нарушении правил дорожного движения и попытке скрыться от полиции.