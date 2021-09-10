Королевский флот направил «глаза и уши» в Тихий океан

Два британских корабля вышли в длительный морской поход

Во вторник, 7 сентября, базу Королевских ВМС в Портсмуте покинули патрульные корабли HMS Spey и HMS Tamar, сообщает CNN. Они направляются для усиления группировки британского флота в Тихом океане, где уже находится авианосец Queen Elisabeth.

Как сообщает военное министерство, на базу корабли вернутся не ранее 2026 года. «Они будут действовать как глаза и уши военно-морского флота и нации, взаимодействуя с союзниками Великобритании и осуществляя патрулирование в целях борьбы с незаконным оборотом наркотиков, контрабандой и терроризмом», – говорится в официальном заявлении.

Патрульные корабли имеют водоизмещение 2 000 тонн и рассчитаны на экипаж из 46 человек; кроме того, к экипажу могут присоединяться до 52 морских пехотинцев для выполнения разнообразных задач. Ведомство указывает на универсальный характер применения данных судов. По словам представителя минобороны, эти боевые единицы – «наш 2 000-тонный швейцарский нож».

Масштаб патрулирования охватывает практически весь Тихий океан, от Берингова моря на севере до Новой Зеландии на юге. Ротация экипажа будет происходить каждые несколько недель. Планируется, что суда будут находиться в открытом море в общей сложности около девяти месяцев в году.

Военные не скрывают, что развертывание группировки происходит на фоне усилившегося противостояния Китая и США в Южно-Китайском море и Британия собирается продемонстрировать поддержку своему союзнику по НАТО.