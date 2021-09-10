Ковид-паспорта в клубах могут не ввести

Власти также готовы отменить ПЦР-тесты для туристов с прививками

Консерваторы подвергли жесткой критике намерение правительства ввести в конце месяца обязательный контроль прививок в развлекательных заведениях, сообщает iNews.

Лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг указал на то, что самим депутатам не нужны ковид-паспорта для посещения палаты. «Давайте не будем иметь одни правила для парламентариев и другие для всех остальных», – заявил Рис-Могг.

По мнению ряда однопартийцев премьер-министра, Борис Джонсон на самом деле никогда не собирался вводить столь строгие меры, и тема муссируется исключительно ради того, чтобы побудить молодежь активнее прививаться. Источник в Уайтхолле сообщал, что по данным предложениям пока не принято никаких решений.

Также в правительстве готовы пересмотреть вопрос с ПЦР-тестами в аэропортах. На сегодняшний день все въезжающие в страну без исключения вынуждены проходить обязательный тест, который стоит £70. При этом несколько европейских стран уже отказались от подобной практики. Сообщается, что правительство рассмотрит вопрос об отмене обязательных ПЦР-тестов для вакцинированных, за исключением туристов, прибывающих из стран красного списка.

Также предполагается, что трехуровневую «систему светофора» заменят двумя списками путешественников (желтая и зеленая категории будут объединены). Прибывшие с «красных» направлений по-прежнему будут проходить карантин в отелях.