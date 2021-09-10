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Находчивые туристы живут на курорте под видом бездомных

Находчивые туристы живут на курорте под видом бездомных
Фото©pelvidge/123rf.com

Местные жители пожаловались на непрошеный кемпинг

Жители популярного курорта Торки в Девоне жалуются на нашествие «диких» туристов, пишет Express. Пользуясь лазейкой в законодательстве, не запрещающем бездомным ночевать в публичных местах, сотни людей разбивают палатки на приморских променадах, чтобы насладиться идиллическими морскими видами и при этом сэкономить на проживании.

Мнения местных жителей разделились. Так, глава местного коммунального совета говорит: «Это никакие не бездомные, эти люди просто устроили себе бесплатный отпуск за счет налогоплательщиков Торки, и это возмутительно».

Недовольны не только чиновники. «Туалеты на пляжах Corbyn Head закрыты, – пишет в соцсетях местная жительница. – Как насчет личной гигиены? Куда они ходят в туалет? У нас там семейный пляж и в песке играют дети».

Некоторые граждане проявляют понимание: из-за пандемии поток иностранных туристов, приносивших Торки основной доход, уменьшился в разы, и в результате цены в местных гостиницах и хостелах сильно выросли. «Не вижу, в чем проблема, – пишет другая местная жительница, – они же не покупают здесь «вторые дома». Они просто хотят провести выходные. И если бы отели не задирали цены, никто бы не ночевал на улице».

Живописное побережье Девона, которое называют Английской Ривьерой, пользуется популярностью у туристов преимущественно летом. Но в период пандемии в приморских городах юга Англии и Корнуолла резко вырос спрос на недвижимость: состоятельные лондонцы стали покупать себе «второй дом», чтобы работать тут удаленно. Многие относятся к нашествию чужаков негативно.

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