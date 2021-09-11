ВВС покажет принца Филиппа глазами семьи

Документальный фильм содержит уникальные интервью и семейную кинохронику

Принц Филипп, муж королевы Елизаветы II и герцог Эдинбургский, скончался в апреле этого года, немного не дожив до своего 100-летия. В память о нем канал BBC подготовил документальный фильм «Принц Филипп: воспоминания королевской семьи» (Prince Philip: The Royal Family Remembers). В ленте будет рассказана история одной из самых значимых персон страны, чья жизнь прошла под пристальным вниманием нескольких поколений британцев. «Это будет многогранный портрет человека, занимающего уникальное место в королевской истории», – заявлено в пресс-релизе.

Часовой документальный фильм, снятый BBC, – это своего рода семейная хроника. Четверо детей королевы и герцога, их взрослые внуки, – всего более десятка членов королевской семьи, – отдают дань уважения покойному герцогу Эдинбургскому. Как сообщает BBC, в фильме будет много «личных мыслей и размышлений» его родных и близких, «малоизвестные факты, много юмора и множество свежих взглядов на характер и наследие принца Филиппа».

Сама королева в число спонсоров создания фильма, официально объявленных в пресс-релизе, не входит.

«Prince Philip: The Royal Family Remembers» выйдет в эфир 22 сентября на канале BBC One.