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Босс Ryanair предсказывает повышение цен на авиабилеты

Босс Ryanair предсказывает повышение цен на авиабилеты

Услуги перевозчиков могут подорожать из-за сокращения авиапарков

В интервью The Sunday Times генеральный директор ирландской бюджетной авиакомпании  Майкл О’Лири сказал: «Я думаю, что в следующем году Европу ожидает взрывной спрос на турпоездки, отмененные из-за пандемии. Но этот спрос наложится на дефицит рейсов, что неизбежно приведет к повышению цен».

Авиакомпании сильно пострадали от карантина и ограничений на поездки по всему миру. Многие объявляли о сокращении рабочих мест и продаже самолетов. «Уберите Thomas Cook (6 млн мест), Flybe (8 млн мест), Norwegian (почти 24 млн мест). Alitalia сокращает свой флот на 40%. В 2022 году пропускная способность ближнемагистральных перевозок в Европе сократится примерно на 20% при резком восстановлении спроса», – продолжил свой прогноз глава ирландского лоукостера.

Тем не менее Ryanair, по словам Майкла О’Лири, намерен снизить цены на зиму 2021 года, чтобы захватить пустующие направления и увеличить свою долю на рынке до наступления нового сезона, пишет BBC.

Ryanair – крупнейшая в мире бюджетная авиакомпания. Маршрутная сеть Ryanair обслуживает 255 регулярных и сезонных направлений в 37 странах Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Компанию неоднократно критиковали за агрессивную ценовую политику, тяжелые условия труда персонала и дополнительные сборы с пассажиров.

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