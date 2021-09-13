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Цветочную выставку в Челси украсят тыквы

Цветочную выставку в Челси украсят тыквы
Фото©ikvyatkovskaya/123rf.com

Впервые за 108 лет своей истории мероприятие проходит осенью

Традиционная цветочное шоу проводится ежегодно в кварталах Челси в конце мая. По причине пандемии прошлогоднее шоу отменили, а в этом году – перенесли на конец сентября. Осень внесет свои коррективы в палитры флористов и дизайнеров, пишет The Guardian.

Среди звезд шоу будут поздноцветущие растения, такие как астры, георгины, пенстемоны, сальвии, а также осенние сорта камелий и альстромерий. В экспозициях будут использоваться не только цветы, но и дары садов и огородов, чтобы отдать дань сезону урожая. Фрукты и овощи (в особенности наиболее фотогеничные из них – тыквы и кабачки) найдут свое место в художественных композициях флористов. Свежую весеннюю зелень в палитрах дизайнеров заменят папоротники и хосты.

Как примета времени, в программе шоу будут впервые представлены небольшие балконные сады. В период карантина многие британцы увлеклись садоводством и начали экспериментировать с цветами и декоративными растениями на собственных балконах.

«Балконы во время пандемии стали спасательным кругом для тысяч людей, – говорит представитель Королевского общества садоводов (RHS), – и эта новая выставочная категория должна будет подчеркнуть ту пользу, которую растения приносят людям».

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