Эмма Радукану приносит Великобритании победу в US Open

На турнирах Большого шлема британцы не выигрывали 44 года

18-летняя британка Эмма Радукану обыграла 19-летнюю канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:4 и 6:3 в финале Открытого чемпионата США.

За свою победу Радукану получит £1,8 млн призовых и поднимется в мировом рейтинге со 150-го места на 23-е.

US Open – одно из четырех важнейших мировых первенств по большому теннису, так называемых турниров Большого шлема. На соревнованиях такого уровня британские спортсмены не побеждали с 1977 года. Кроме того, Эмма Радукану – самый юный чемпион Большого шлема после Марии Шараповой в 2004 году, пишет BBC.

История Радукану кажется фантастической. Она находилась так низко в мировом рейтинге теннисисток, что ей пришлось начинать борьбу на US Open с квалификационных раундов. Эмма выиграла их все и стала первой в истории женщиной, вышедшей в финал турнира Большого шлема столь сложным путем.

Эмма Радукану родилась в Канаде в семье румына и китаянки, но выросла в Британии. Тот факт, что победу Британии принесла спортсменка не местного происхождения, имеет особое значение для сторонников мультикультурализма. Мэр Лондона Садик Хан приветствовал спортсменку в своем твите, отметив, что это «типично лондонская история».

Свои поздравления направили самые известные люди нации: королева Елизавета, принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт, премьер Борис Джонсон, бывшая первая ракетка Британии Тим Хенман, футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд и рок-музыкант из бывшей группы Oasis Лиам Галлахер.