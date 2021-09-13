﻿﻿﻿﻿﻿

Эмма Радукану приносит Великобритании победу в US Open

Эмма Радукану приносит Великобритании победу в US Open
Фото©instagram.com/emmaraducanu

На турнирах Большого шлема британцы не выигрывали 44 года

18-летняя британка Эмма Радукану обыграла 19-летнюю канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:4 и 6:3 в финале Открытого чемпионата США.

За свою победу Радукану получит £1,8 млн призовых и поднимется в мировом рейтинге со 150-го места на 23-е.

US Open – одно из четырех важнейших мировых первенств по большому теннису, так называемых турниров Большого шлема. На соревнованиях такого уровня британские спортсмены не побеждали с 1977 года. Кроме того, Эмма Радукану – самый юный чемпион Большого шлема после Марии Шараповой в 2004 году, пишет BBC.

История Радукану кажется фантастической. Она находилась так низко в мировом рейтинге теннисисток, что ей пришлось начинать борьбу на US Open с квалификационных раундов. Эмма выиграла их все и стала первой в истории женщиной, вышедшей в финал турнира Большого шлема столь сложным путем.

Эмма Радукану родилась в Канаде в семье румына и китаянки, но выросла в Британии. Тот факт, что победу Британии принесла спортсменка не местного происхождения, имеет особое значение для сторонников мультикультурализма. Мэр Лондона Садик Хан приветствовал спортсменку в своем твите, отметив, что это «типично лондонская история».

Свои поздравления направили самые известные люди нации: королева Елизавета, принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт, премьер Борис Джонсон, бывшая первая ракетка Британии Тим Хенман, футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд и рок-музыкант из бывшей группы Oasis Лиам Галлахер.

profile-sample2
Россиянин с криминальным прошлым перевел деньги в фонд принца Чарльза
14-09-2021
profile-sample2
Цветочную выставку в Челси украсят тыквы
13-09-2021
profile-sample2
Босс Ryanair предсказывает повышение цен на авиабилеты
13-09-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.