В Англии не будут вводить ковид-паспорта в клубах

Власти также готовы отменить ПЦР-тесты для туристов с прививками

Британское правительство передумало вводить ковид-паспорта для посещения ночных клубов и массовых мероприятий в Англии, заявил министр здравоохранения Саджид Джавид. В интервью BBC чиновник отметил, что ему «никогда не нравилась идея просить людей предъявить документы» для участия в мероприятиях, а высокий уровень вакцинации, успешное тестирование, лечение и отслеживание контактов больных делают паспорта ненужными.

Ранее намерение правительства ввести обязательный контроль прививок в развлекательных заведениях подвергли жесткой критике однопартийцы Бориса Джонсона. Так, лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг указывал на то, что самим депутатам не нужны ковид-паспорта для посещения палаты. «Давайте не будем вводить одни правила для парламентариев и другие для всех остальных», – заявил Рис-Могг.

Планируют пересмотреть и вопрос с ПЦР-тестами в аэропортах. На сегодняшний день все въезжающие в Британию без исключения вынуждены проходить обязательный тест, который стоит £70. При этом несколько европейских государств уже отказались от подобной практики. Сообщалось, что правительство рассмотрит вопрос об отмене обязательных ПЦР-тестов для вакцинированных, за исключением туристов, прибывающих из стран красного списка.

Также предполагается, что трехуровневую «систему светофора» заменят двумя списками путешественников (желтая и зеленая категории будут объединены). Прибывшие с «красных» направлений по-прежнему будут проходить карантин в отелях.