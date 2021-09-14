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Авиакомпании дезинформировали пассажиров о ковидных правилах

Авиакомпании дезинформировали пассажиров о ковидных правилах
Фото©cristianmay/123RF.COM

Агентство Which? провело тайное исследование

Агентство потребительских исследований Which? тайно опросило авиакомпании: сотрудники агентства под видом пассажиров, вылетающих за рубеж, звонили и пытались выяснить ситуацию с COVID-19 на разных авианаправлениях, сообщает SkyNews. Во многих случаях представители авиакомпаний давали «клиенту» неполную, противоречивую или вовсе ложную информацию.

В исследовании участвовали British Airways, easyJet, Jet2, Ryanair и Tui. В каждую компанию звонили трижды, задавая по четыре одинаковых вопроса. Как сообщает агентство, в 7 случаях из 15 им дали информацию, с которой пассажир мог просто не попасть на рейс и не получить за это никакой компенсации либо ему могли отказать во въезде в страну, куда он направлялся.

Так, например, Which? интересовалось правилами въезда в материковую Португалию, где на момент опроса от всех пассажиров, кроме детей до 2 лет, требовали ПЦР-тест, независимо от наличия прививки. В авиакомпаниях сообщали, что вакцинированным пассажирам тест не нужен и что тест не требуется детям до 12 лет.

Перевозчики уже отреагировали на обнародованное исследование. Представитель British Airway заявил: «Мы не считаем, что проблемы, поднятые в трех телефонных звонках Which? являются репрезентативными для сотен тысяч клиентов, с которыми мы работаем, тем не менее хотим напомнить своим коллегам, что правила меняются постоянно и за актуальной информацией пассажиров следует направлять на сайт правительства».

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