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NHS начала испытания нового метода выявления рака

NHS начала испытания нового метода выявления рака
Фото©studiolamagica/123rf.com

Тест Галлери может спасти миллионы жизней

В Англии начались испытания нового метода диагностики рака, сообщает The Guardian. Так называемый тест Галлери, который уже доступен в США, способен обнаруживать раковые образования на ранней стадии по фрагментам ДНК, которые выделяются из опухолей в кровь. Как утверждают специалисты, новый тест выявляет более 50 видов рака до появления симптомов.

В исследовании примут участие около 100 тыс. добровольцев в возрасте от 50 до 77 лет, не имевшие ранее онкологического диагноза. Уже с этой недели они начнут сдавать образцы крови в мобильные аналитические клиники по всей стране. Следующий анализ будет сделан через 12 месяцев, а затем через два года.

«Это быстрый и простой тест, который может произвести революцию в диагностике и лечении рака по всему миру. Обнаруживая рак до того, как появляются симптомы, мы повышаем шансы на успешное лечение», – сообщила глава NHS Аманда Притчард.

Ранняя диагностика особенно важна при раке легких, горла или кишечника, которые чаще всего проявляются на поздней стадии и не входят в программу регулярного скрининга на онкозаболевания. Ожидается, что первые результаты британских испытаний станут доступны уже в 2023 году. Если они будут удачными, медики смогут начать использовать тест в 2024 году.

По статистике, злокачественные опухоли легких, мочевого пузыря, простаты и груди в совокупности являются причиной 45% смертей в Великобритании.

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