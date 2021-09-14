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Россиянин с криминальным прошлым перевел деньги в фонд принца Чарльза

Россиянин с криминальным прошлым перевел деньги в фонд принца Чарльза
Фото©jamieroach/123RF.COM

Представители благотворителя утверждают, что его судимость была погашена в 2007 году

Шотландский регулятор благотворительных организаций (OSCR) начал официальное расследование в отношении одного из фондов принца Чарльза. Наследник британского престола собирался лично встретиться с банкиром Дмитрием Леусом, сделавшим щедрое пожертвование в его фонд, однако в биографии жертвователя обнаружился криминальный след.

Как сообщает Independent, в мае прошлого года 51-летний россиянин перевел фонду Dumfries House £535 тыс. В ответ принц Чарльз написал Леусу благодарственное письмо и предложил встретиться лично в одном из его шотландских замков, после окончания пандемии. Но вскоре выяснилось, что банкир был ранее осужден за отмывание денег, и встреча не состоялась.

В 2003 году Дмитрий Леус, занимавший должность председателем правления Русского депозитного банка (РДБ), был арестован по обвинению в хищении $20 млн из Центрального банка Туркмении. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, но уже не за воровство, а за отмывание денег. В 2006 году Леуса освободили из тюрьмы условно-досрочно, а через год, как утверждает официальный представитель банкира, его судимость была погашена.

Эта история не привлекла бы большого внимания, если бы не скандал с доверенным помощником принца Чарльза Майклом Фосеттом. В начале месяца Фосетта обвинили в том, что он помог получить орден Британской империи саудовскому миллиардеру, который передал £1,5 млн в благотворительный фонд принца. Однако сам фонд открестился от обвинений в «торговле наградами», заявив, что не был в курсе обстоятельств пожертвования.

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