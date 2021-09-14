Sainsbury’s закроет свои магазины в День подарков

Продавцов отблагодарят за труд в период пандемии

Около 170 тыс. сотрудников сети магазинов Sainsbury’s получат дополнительный выходной 26 декабря, в День подарков (Boxing Day). Руководство решило вознаградить их за работу в тяжелых условиях пандемии в последние полтора года, сообщает MyLondon. Компании принадлежат супермаркеты, магазины и автозаправочные станции, а также ретейлеры Argos и Habitat.

«Рождество – особенное время для многих, но из-за ограничений, введенных в прошлом году, многие из нас не смогли отпраздновать его так, как хотели, – заявил исполнительный директор Sainsbury’s Саймон Робертс. – Мы хотим, чтобы в эти дни как можно больше членов нашей команды получили заслуженный отпуск, смогли провести время со своими близкими. Я хочу заранее поблагодарить наших клиентов за понимание».

«Мы приветствуем решение Sainsbury’s закрыть все их магазины в День подарков в этом году и дать сотрудникам дополнительный выходной, – отметил генеральный секретарь профсоюза работников магазинов Usdaw Пэдди Лиллис. – Пандемия показала, насколько важны продавцы для нашего общества, поскольку именно они поддерживали британцев, снабжая их самым необходимым».

Ранее об аналогичном решении объявили сети супермаркетов Morrisons и Marks&Spencer. Waitrose также закроет двери большинства своих магазинов в День подарков, за исключением станций технического обслуживания на автомагистралях Welcome Break и автозаправок.